"Ein Universum, wie ihr es noch nie gesehen habt": Sci-Fi-Hit Death Stranding wird verfilmt und bricht mit allem, was Videospiel-Adaptionen bisher ausgemacht hat

Death Stranding gilt Fans als eines der innovativsten Sci-Fi-Videospiele aller Zeiten. Jetzt soll es auf eine Art und Weise verfilmt werden, die extrem ungewöhnlich ist.

Eine der beliebtesten Rollen von The Walking Dead-Star Norman Reedus ist weder im Stream noch im Kino je zu sehen gewesen. Im einzigartigen Sci-Fi-Videospiel Death Stranding verkörperte er nämlich den Protagonisten Sam Porter, der in sich in einer postapokalyptischen Welt gegen unsichtbare Gegner wehren muss. Jetzt soll der globale Hit verfilmt werden. Und zwar auf eine Art, die ihresgleichen sucht.

Sci-Fi-Spektkakel Death Stranding wird von Horror-Kult-Studio verfilmt

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird A24 für die Produktion verantwortlich sein. Das vergleichsweise kleine, unabhängige Studio genießt nach Filmen wie Midsommar und Everything Everywhere All at Once einen hervorragenden Ruf, insbesondere unter Horror-Fans.

Kojima Productions Norman Reedus in Death Stranding

Die Videospiel Death Stranding spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit aufgrund eines katastrophalen Ereignisses, des sogenannten Death Stranding, am Rande der Vernichtung steht. Es obliegt Kurieren wie Sam Porter, die verstreuten menschlichen Enklaven zu vernetzen und mit Ressourcen zu versorgen. Zu Story oder Cast der Adaption ist noch nichts bekannt.

Hinter dem Videospiel-Hit steht mit Hideo Kojima einer der innovativsten Köpfe der Branche. Mit der Adaption werde man "ein Universum erschaffen, wie ihr es noch nie gesehen habt", so Kojima gegenüber dem Hollywood Reporter.

Das mit 16 Millionen verkauften Kopien sehr erfolgreiche Spiel einem kleineren Filmstudio anzuvertrauen, ist für sich genommen bereits eine neue Strategie. Hinter Mega-Hits wie dem Der Super Mario Bros. Film standen bisher große Produzenten wie Universal Pictures. Vor etwa einem Jahr wurde berichtet, dass der Sci-Fi-Hit von den Hammerstone Studios adaptiert werden sollte.

Wann kommt der Death Stranding-Film ins Kino?

Wann genau der Death Stranding-Film veröffentlicht werden soll, ist bisher noch nicht bekannt. Ausgehend vom Stand der Produktion rechnen wir nicht vor 2026 mit einem Start.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.