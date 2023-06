"Ein Waschlappen": Bruce Willis' größte Rolle sollte an Arnold Schwarzenegger gehen, aber der lehnte entsetzt ab

Bruce Willis schaffte seinen Durchbruch mit einer ikonischen Action-Rolle. Die sollte zuerst an Arnold Schwarzenegger gehen, aber der hatte dafür nur Spott übrig.

Das Action-Jahrzehnt der 80er neigt sich dem Ende zu, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone stehen voll im Saft, aber langsam drängen neue Heldenfiguren auf den Markt. So etwa Bruce Willis' Normalo-Held in Stirb langsam. Die Rolle sollte zunächst an Schwarzenegger gehen. Aber der lachte darüber.

Arnold Schwarzenegger verspottete Bruce Willis' Stirb Langsam-Helden

Drehbuchautor Steven E. de Souza wird von The Daily Beast zitiert:

Sie gingen mit der Rolle zu Arnold, der sie ablehnte. Sie gingen zu Sylvester Stallone [und] Richard Gere, die sie ablehnten. Es war eben 1987 und es gab diese ganzen Rambo-Filme. 'Der Held ist ein Waschlappen', sagten sie, 'das ist doch kein Held.' Verzweifelt wandten [die Produzenten] sich an Bruce Willis.

Tatsächlich passte die Rolle des herumfluchenden, zutiefst fehlerhaften 08/15-Bullen John McClane denkbar schlecht in Schwarzeneggers' und Stallones' Rollenprofil von 1987. Beide hatten mit Das Phantom Kommando und Die City Cobra gerade erneut zwei unzerstörbare Kampfmaschinen gespielt.

Nichtsdestotrotz erwies sich der frische Wind im Action-Genre bald als höchst erfolgreich. Das Publikum hatte die nahezu unsterblichen Muskelberge satt, konnte von McClane aber nicht genug bekommen. Allein bis zum Ende des Jahrtausends wurde das Stirb Langsam-Franchise um zwei Filme erweitert.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.