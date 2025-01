David Lynchs umstrittenstes Meisterwerk wurde jahrelang verkannt – es stürzte Fans in einen tiefen Abgrund

Mulholland Drive gilt weitestgehend als wichtigster Film von David Lynch. Glücklicherweise durfte der Regisseur auch noch miterleben, wie einer seiner missverstandenen Geniestreiche reevaluiert wurde.

Kein David Lynch-Fan, der etwas auf sich hält, würde seinen pervertierten Hollywood-Traum Mulholland Drive verschmähen. Er steht bei Sight and Sound sogar auf Platz 8 der besten Filme aller Zeiten und wurde 2016 von 177 Kritiker:innen zum Top-Film des bisherigen 21. Jahrhunderts (via BBC ) gewählt.

Doch während sich die meisten schon 2001 relativ einig waren, was für ein cineastischer Meilenstein mit Mulholland Drive vorliegt, musste ein Lynch-Werk aus den frühen 90er Jahren eine ganze Weile warten, bis allgemeinhin es als großer Wurf und "wunderschöner Alptraum" anerkannt wurde. Um es voll und ganz wertschätzen zu können, müsste man vorher aber etwa 30 Stunden an Zeit vor dem TV investieren.

David Lynchs Twin Peaks-Film Fire Walk With Me wurde erst viel später als eines seiner größten Meisterwerke erkannt

Langjährigen und oft wiederholten Gerüchten zufolge, soll Twin Peaks: Fire Walk With Me während der 1992er Filmfestspiele in Cannes ausgebuht worden sein. Das stimmt so vermutlich nicht, wie Drehbuchautor Robert Engels in der Zwischenzeit gegenüber dem Blue Rose Magazine klargestellt hat (via Den of Geek ). Was hingegen der Wahrheit entspricht, ist, dass das Prequel zu David Lynchs Mystery-Serie Twin Peaks der größte finanzielle Flop seiner Karriere war, der nicht einmal die Hälfte des Budgets einspielte, bis auf Ausnahmen bei Kritiker:innen durchfiel ... und sogar viele Fans vergraulte.

Letzte Woche verstarb David Lynch mit 78 Jahren – ein riesiger Verlust für die Film- und Serienwelt. Er durfte aber nach der Jahrtausendwende noch miterleben, wie sein Twin Peaks-Prequel von sowohl Fans der Serie, als auch Freund:innen seiner düstereren Filmographie reevaluiert wurde. Brauchte es erst den Mulholland Drive-Schlüssel, um zu erkennen, was so großartig an Fire Walk With Me ist?

In einem Cannes-Interview einige Zeit nach der 1992er-Premiere hatte Lynch schon den richtigen Riecher, was die Rezeption seines Werkes angeht: "Es gibt keinen Film von mir, den alle mögen. Die Leute scheinen auf brutale Weise gespalten zu sein. So ist das einfach. Aber dann geht etwas Zeit vorüber und der Film wird anders angesehen, sechs Monate oder ein halbes Jahr später. Aber wenn sie ihn zuerst sehen, gibt es viele seltsame Reaktionen."

Ihm passte allerdings die Bezeichnung eines Kritikers, der den Film als "wunderschönen Alptraum" bezeichnet haben soll. Kein Wunder, erinnert das Zitat doch an die Worte von Donna (Lara Flynn Boyle) aus einer der ersten Twin Peaks-Episoden: "Es ist, als hätte ich den schönsten Traum ... und den schrecklichsten Alptraum, alles auf einmal."

Warum Twin Peaks: Fire Walk With Me so kontrovers aufgenommen wurde

Twin Peaks wurde trotz sämtlicher Lobhudeleien auf die cineastische Serien-Revolution nach nur zwei Staffeln abgesetzt und ließ Fans Lynch-getreu mit vielen offenen Fragen zurück. Als der Regisseur, der für einen Großteil der 2. Season nicht mehr an Bord war, einen zusätzlichen Film drehen sollte, war die Freude groß. David Lynch wäre aber nicht David Lynch gewesen, wenn er offene Fragen einfach und bequem beantwortet hätte. Anstatt einen Ersatz für Staffel 3 zu drehen und etwa zu beleuchten, was aus dem entrückten Agent Cooper (Kyle MacLachlan) wurde, ging er in der Zeit zurück.

So dreht sich Fire Walk With Me um die letzten sieben Tage im Leben von Laura Palmer (Sheryl Lee) – das von Anfang an verdammte Mädchen, dessen Mord zum Katalysator für die Serie wurde. Damit drehte Lynch der Serienfigur, die er so inbrünstig liebte, wie viele von ihr verzauberte Twin Peaks-Bewohner:innen, nicht nur einen filmischen Liebesbrief, sondern schenkte ihr zusätzlich ein Stück Handlungsmacht in ihrem eigenen, in Serienstein gemeißelten Tod.

Trailer zu Twin Peaks - Der Film (Vorsicht, angedeutete Serien-Spoiler!):

Twin Peaks - Fire Walk With Me - Trailer (Englisch)

Weg fielen allerdings viele Fan-Lieblinge sowie leichtherzige Elemente wie die ikonischen Kaffeekränzchen mit Kirschkuchen. Einige Fans der zumindest streckenweise gemütlichen Serienatmosphäre fühlten sich somit von Lauras quälendem Weg zum sprichwörtlichen Schafott überfordert. Komplett Unbescholtene konnten hingegen den falschen Eindruck gewinnen, ihnen würden Infos fehlen, die ihnen zum größeren Verständnis des surrealen Alptraums verholfen hätten.

Heutzutage sieht das anders aus: Die meisten Twin Peaks-Fans sehen Fire Walk With Me als mutigen, notwendigen und wertvollen Schritt an, der unter anderem maßgeblich den Ton für die 25 Jahre später einsetzende Sequel-Serie Twin Peaks: The Return angibt. Und selbst manche, die ohne Serienkontext auf den Film stoßen, scheinen dem zermürbenden Drama über ein Mädchen in Schwierigkeiten und seine inneren wie äußeren Dämonen etwas abgewinnen zu können.

Jahre später sagte der Regisseur, der im Gegensatz zu seiner Dune-Adaption immer hinter Fire Walk With Me stand, in der Dokumentation The Directors - The Films of David Lynch: "Ich denke, der Film wird jetzt mehr akzeptiert als etwas, das die Leute wertschätzen." Eine erfreuliche Neueinschätzung, die nach dem Tod des einzigartigen Träumers noch lange nicht abgeschlossen ist.

Streamen kann man Twin Peaks: Fire Walk With Me per Flat bei MagentaTV oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky und Apple TV.