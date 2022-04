Eine der ältesten Breaking Bad-Figuren kriegt nach 13 Jahren neuen Synchronsprecher – das steckt dahinter

Breaking Bad-Fans sind überrascht. Der Synchronsprecher des Fan-Lieblings Mike Ehrmanntraut in Better Call Saul hat sich geändert. Das ist der Grund.

Die 6. Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul läuft endlich bei Netflix. Neben allerlei Scherereien für Verbrecher-Anwalt Jimmy (Bob Odenkirk) gibt es auch formal eine überraschende Veränderung: Gleich zwei Figuren haben neue deutsche Synchronsprecher:innen erhalten. Darunter ist mit Mike Ehrmanntraut (Jonathan Banks) auch eine der beliebtesten Franchise-Figuren. Wir haben herausgefunden, was hinter dem Tausch steckt.

Breaking Bad-Rolle Mike Ehrmanntraut bekommt neuen Synchronsprecher

Konkret gibt es bei Better Call Saul folgende Wechsel bei den Synchronstimmen:

Schaut hier den englischen Trailer zu Better Call Saul Staffel 6:

Better Call Saul - S06 Trailer 1 (Englisch) HD

Die Gründe dahinter sind leider ernst. Die Sprecherin und Schauspielerin Gáldy ist im Oktober 2021 verstorben. Eberhard Haar hingegen hat die Arbeit als Synchronsprecher hinter sich gelassen. Beide sprachen neben ihren Serien-Auftritten etwa Figuren in John Wick oder Django Unchained.

Gerade an die neue Stimme von Ehrmanntraut werden sich viele alteingesessene Breaking Bad-Fans wohl schwer gewöhnen. Haar sprach die Rolle bereits seit dem ersten Auftritt der Rolle in der 13. Folge der 2. Staffel ("ABQ"). Also seit über 13 Jahren.

