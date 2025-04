Eine der beliebtesten Black Mirror-Folgen sollte eigene Serie bekommen – dann funkte ein historisches Ereignis dazwischen

Die Black Mirror-Folge USS Callister bekam gerade erst eine Fortsetzung in Staffel 7 der Netflix-Serie. Dabei hatte man ursprünglich noch viel mehr im Sinn.

Die Star Trek-inspirierte Black Mirror-Episode USS Callister aus der 4. Staffel der Sci-Fi-Anthologie von Netflix ist nicht nur sehr beliebt bei den Fans (IMDb-Score: 8,3), sondern staubte sogar vier Emmys ab, inklusive den Preis für den besten TV-Film. Mit USS Callister: Willkommen bei Infinity lieferte Staffel 7 jetzt die erste Sequel-Folge des Formats ab.

Doch wie Regisseur Toby Haynes verrät, den man auch für die Star Wars-Serie Andor kennt, war mal viel mehr für die Crew der Callister vorgesehen.

Die Black Mirror-Folge USS Callister sollte eine eigene Sci-Fi-Serie werden

Wie Haynes im Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte, habe sich der Black Mirror-Showrunner Charlie Brooker überreden lassen, eine eigene Serie anzustreben.

Ich sagte zu Charlie: 'Wir haben den besten Sci-Fi-Pilotfilm für eine Serie gemacht, die es noch nicht gibt. Wir haben eine Art Undercover-Piloten gemacht, warum gehen wir nicht einfach direkt in eine Serie?' Und er meinte: 'Ach weißt du, die Leute haben schon vorher mit mir über Spin-offs zu Episoden gesprochen und ich wollte das nie machen. Ich mag es, frische Ideen zu entwickeln.' Aber ich und Louise Sutton, die [diese Folge] produzierte, hatten immer wieder Ideen und bedrängten Charlie.

Mit Erfolg. Ende 2020, als Haynes schon stark mit Star Wars beschäftigt war, sah es tatsächlich so aus, als würde die USS Callister-Serie auf Netflix Realität werden. Doch dann kam alles anders. Mit dem historischen Hollywood-Streik 2023 fielen die ambitionierten Pläne auseinander und statt einer Spin-off-Serie wurde eine abendfüllende, 90-minütige Fortsetzungsfolge gedreht, die jetzt seit dem 10. April 2025 online ist.

Ist die Story von Captain Cole (Cristin Milioti) und ihrer virtuellen Raumschiff-Crew damit abgeschlossen? Nicht, wenn es nach Toby Haynes geht:

Wir könnten unsere eigene, ich möchte sagen, ikonische Sci-Fi-Trilogie in der Black Mirror-Welt machen. Und was gibt es besseres? Es ist so aufregend. Wenn wir noch einen machen würden! Ich würde gerne die Trilogie vollenden.

Offiziell bestätigt wurden weitere Staffeln von Black Mirror noch nicht, so bleibt es abzuwarten, ob wir am Ende wirklich eine USS Callister-Trilogie bekommen.

Podcast: Review zur 2. Staffel des Serienhits The Last of Us

Nach zwei Jahren Wartezeit kehrt die gefeierte Videospiel-Verfilmung The Last of Us zurück. Aber ist Staffel 2 besser oder schlechter als Staffel 1?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen (spoilerfrei) auf die gesamte neue Staffel von The Last of Us, die nach einem Zeitsprung von fünf Jahren völlig neue Abgründe eröffnet und mit ihren düsteren Wendungen abermals begeistert.