Eine der beliebtesten Sitcoms überhaupt geht weiter: Für Scrubs-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Die Scrubs-Neuauflage vom Original-Serienschöpfer nimmt konkreter Gestalt an. Jetzt soll mit Zach Braff in seiner Paraderolle als J.D. ein wichtiger Rückkehrer gesichert sein.

Seit Jahren gab es immer wieder Berichte rund um ein geplantes Reboot zur Kult-Sitcom Scrubs - Die Anfänger. Im Dezember 2024 hieß es zuletzt, dass eine Neuauflage jetzt vom Schöpfer des Originals Bill Lawrence in Entwicklung sein soll. Nun dürfen sich Fans noch mehr auf die Scrubs-Fortsetzung freuen, denn der wohl wichtigste Originalstar soll auch an Bord sein.

Zach Braff soll nach langen Verhandlungen als J.D. für Scrubs-Reboot zurückkehren

Wie Deadline berichtet, soll Zach Braff für das kommende Scrubs-Reboot verpflichtet worden sein. Die Verhandlungen haben Monate gedauert, da der Schauspieler über sein Gehalt und vor allem die Bedingung von Los Angeles statt Vancouver als Drehort diskutiert haben soll. Braff spielt in der Neuauflage der Sitcom erneut seine Paraderolle als John "J.D." Dorian aus dem Original.

Nach Braff sollen jetzt Deals mit weiteren großen Scrubs-Stars von damals wie Sarah Chalke, Donald Faison und John C. McGinley verhandelt und abgeschlossen werden, bevor die Neuauflage weiter Form annehmen kann.

Reboots oder Reunions von beliebten Comedy-Serien oder Sitcoms sind weiterhin schwer im Trend. Neben Scrubs dürfen sich Fans auch auf ein Revival von Malcolm mittendrin mit fast allen früheren Originalstars freuen.

Lest auch eine Meinung zum Reboot: 3 Gründe, warum eine Scrubs-Neuauflage die schlechteste Idee aller Zeiten ist



Wann startet die Scrubs-Neuauflage?

Ein Startdatum für die Rückkehr der Kult-Sitcom ist noch weit entfernt. Gerade befindet sich das Projekt noch in einem zu frühen Entwicklungsstadium, um einen genauen Release-Termin bestimmen zu können. Vor 2027 rechnen wir nicht mit einem Start des Scrubs-Reboots.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Hauptserie mal wieder zu schauen, dann könnt ihr alle neun Staffeln Scrubs - Die Anfänger in Deutschland bei Amazon Prime, Disney+ und Joyn Plus+ in der Abo-Flat streamen.