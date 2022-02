3 Gründe, warum eine Scrubs-Neuauflage die schlechteste Idee aller Zeiten ist

Seit Jahren halten sich die Gerüchte um eine mögliche Scrubs-Reunion. Nach How I Met Your Mother könnte die nächste Kult-Sitcom neu aufgelegt werden. Aber wollen wir das wirklich?

Streaming-Anbieter wissen schon lange: Nostalgie ist Publikums-Gold. Unter großem Getöse werden Neuauflagen von Kultserien wie Der Prinz von Bel-Air oder Sequels wie zu Sex and the City produziert. Und wenn es nichts Neues zu erzählen gibt, setzt man die Stars eben gemeinsam vor eine Kamera und lässt sie über alte Zeiten sprechen. So geschehen bei der Friends-Reunion und Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Auch bei Scrubs - Die Anfänger gibt es seit längerem Gerüchte um eine Fortsetzung. Hauptdarsteller Zach Braff wünschte sich schon vor Jahren einen Scrubs-Film. Ein Wiedersehen feierte der Cast bereits im Rahmen der Show Reunion Road Trip. Auch die Fangemeinde rund um die Krankenhaus-Comedy wünscht sich ein Wiedersehen mit JD, Turk, Elliot und Co. Ein Sequel ist also gar nicht so unwahrscheinlich. Das Problem ist nur: Es wäre eine ziemlich schlechte Idee.

1. Scrubs hat schon eine unnötige Fortsetzung bekommen – und die Fans hassen sie

Eigentlich hatte Scrubs nach Staffel 8 das perfekte Ende. JD ist vom chaotischen Jungarzt zu einem respektierten Mediziner herangewachsen und feiert mit Elliot auch endlich in Sachen Liebe ein Happy End. Er lässt das Krankenhaus, durch das wir ihn in so vielen Jahren begleitet haben, das Sacred Heart, hinter sich – allerdings nicht, ohne vorher auf andere wichtige Figuren zurückzublicken und sich die Zukunft auszumalen. Ein schönes, ambivalentes Ende.

Doch dabei schienen es die Verantwortlichen nicht belassen zu wollen. Mit Staffel 9 schoben sie eine Art Sequel nach, das zwar den gleichen Titel trug und im gleichen Universum spielte, ansonsten allerdings nicht viel mit der Originalserie zu tun hatte. Vom ursprünglichen Cast waren nur Turk, Dr. Cox (John C. McGinley) und Denise (Eliza Coupe) geblieben. Die Fans zeigten sich größtenteils entsetzt. Und das zurecht.

Vielleicht haben die Verantwortlichen aus der verfluchten neunten Staffel gelernt und würden eine Fortführung von Scrubs heute anders angehen. Trotzdem würde eine Weitererzählung der Geschichte den perfekten Abschluss der achten Staffel kaputt machen und die Ambivalenz des eigentlichen Serienfinales vollständig zerstören. Warum sollte das irgendjemand wollen?

2. Es gibt bereits neues Futter für Scrubs-Fans, man muss es nur finden

Für alle, denen es nur darum geht, ihre Lieblinge gemeinsam in Scrubs-Erinnerungen schwelgen zu sehen, habe ich gute Nachrichten. Das passiert bereits: im Podcast "Fake Doctors, Real Friends" . Hier lassen Zach Braff und Donald Faison ihre Freundschaft vor und hinter der Kamera noch einmal aufleben und widmen sich in jeder Folge einer Scrubs-Episode.

Dabei sind sie nicht allein: In regelmäßigen Abständen bekommen sie Besuch von bekannten Gesichtern oder in diesem Fall Stimmen, wie Eliott-Darstellerin Sarah Chalke, John C. McGinley aka Dr. Cox oder Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence. Es gibt also mehr als genug Futter für nostalgische Scrubs-Fans, die ihre Lieblingsserie vermissen.

Alternativ wäre eine Reunion á la Friends oder Harry Potter spannend, bei der die Stars und Serien-Verantwortlichen in ihren alten Sets zusammenkommen und in Erinnerungen schwelgen. Ein Zusammentreffen des Casts, bei dem die wichtigsten Momente der Sitcom hochgehalten werden, ohne die Erinnerung an Scrubs durch neue Storylines zu beschädigen.

3. Ein Scrubs-Sequel wäre Teil eines größeren Problems

Ich habe ja bereits gesagt: Nostalgie ist Publikums-Gold. Die Filmbranche adaptiert deswegen lieber bereits etablierte Stoffe, als sich auf frische Ideen zu stürzen oder etwas wirklich Neues auszuprobieren. Die Kevin – allein zu Haus-Neuauflage, zwei neue Halloween-Filme innerhalb von zwei Jahren und Ghostbusters: Legacy sind nur drei Beispiele dafür, wie tief Hollywood auf der Suche nach wiederverwertbaren Ideen in der Mottenkiste wühlt.

Die Serienwelt hingegen schien lange das Gegenteil des Kino-Sequel-Wahns zu sein. Statt Wiederbelebung alter Franchises gab es neue Ansätze und Ideen. Nicht umsonst sprechen viele seit Jahren von einem neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens. Doch das ändert sich. 2021 lief neben dem umstrittenen Gossip Girl-Reboot auch And Just Like That ... an. Ein Sequel zu Sex and the City, das die eigentlich abgeschlossenen Geschichten von Carrie, Miranda und Charlotte weitererzählt. Bald startet in Deutschland das How I Met Your Mother-Spinoff How I Met Your Father, gerade lange genug nach dem kontroversen Serienfinale des Originals, um nostalgische Gefühle zu erzeugen.

Diese Entwicklung sollte auch auf Fanseite im Keim erstickt werden, statt sie weiter zu befeuern. So sehr man seine abgeschlossenen Lieblingsserien auch vermissen mag. Alte Konzepte, Figuren und Stories, lieblos aufgewärmt um eine größtmögliche Zuschauerschaft abzugreifen – wir haben mehr verdient als das. Und Scrubs auch.

