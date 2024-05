Eine der besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten bekommt neue Serie über Cyborg-Ermittlerin in düsterer Zukunft

Das wegweisende Sci-Fi-Franchise Ghost in the Shell soll 2026 mit einer brandneuen Serie fortgeführt werden. Entstehen soll diese in einer extrem experimentellen Anime-Schmiede, die vor einer Veränderung steht.

Die Cyberpunk-Saga Ghost in the Shell existiert bereits in zahlreichen Inkarnationen, die das Sci-Fi-Genre unterschiedlich prägten. Vor allem der Anime-Film Ghost in the Shell von 1995 zählt zu den großen Errungenschaften im Anime-Medium.

Über 30 Jahre später soll es kommendes Jahr eine neue Anime-Serie zum Thema Ghost in the Shell geben, die sich allem Anschein nach näher an der Manga-Vorlage von Masamune Shirow orientieren wird. Überraschend ist vor allem die Produktionsstätte des neuen Projekts.

Ghost in the Shell: Cyberpunk im neuen Sci-Fi-Gewand

Wie Anime News Network über das neue Ghost in the Shell berichtet, wird es im Anime-Studio Science SARU entstehen. Der experimentellen Wirkungsstätte von Masaaki Yuasa, den man für wilde Projekte wie Night Is Short, Walk on Girl oder Devilman: Crybaby kennt. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Studio seinen eigenwilligen Charakter bis dahin erhalten kann, denn wie ebenfalls jüngst bekannt wurde , hat der Unterhaltungs-Gigant TOHO den kleinen Rebell mittlerweile geschluckt.

Doch wie könnte sich die neue Serie unterscheiden? Während die Cyborg-Polizistin Major Kusanagi in den meisten Versionen von Ghost in the Shell als stoische Ermittlerin mit existentialistischen Fragen auftritt, ist sie im Original-Manga von Shirow etwas quirliger und sexy unterwegs. Nur die überladene, dystopische Welt, in der sie mit der Section 9 genannten Abteilung Cyber-Verbrechen aufklärt, ist die selbe.

Ein Ankündigungs-Teaser zum Projekt zeigt vor allem Ausschnitte aus der wegweisenden Manga-Vorlage, die schon 1989 erschien:

Nennenswerte Versionen sind neben den beiden Filmen von Mamoru Oshii die Serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, die bei Moviepilot zu einer der besten Sci-Fi-Serien der letzten 25 Jahre ernannt wurde, sowie das Alternativ-Prequel Ghost in the Shell ARISE und die kontroverse US-Adaption Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson als Major.

