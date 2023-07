Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres musste kurzfristig gestoppt werden – aber aus einem guten Grund

Mission: Impossible 7-Star Rebecca Ferguson spielt die Hauptrolle in einer der besten Sci-Fi-Serien des Jahres. Staffel 2 wird heiß erwartet, musste aber pausiert werden.

Die nächste große Hollywood-Produktion gerät ins Stocken. Silo heißt die Science-Fiction-Serie mit Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible 7), die dieses Jahr die Kritik begeisterte. Die Endzeitvision sollte eigentlich geradewegs in Staffel 2 übergehen, doch deren Produktion wurde kürzlich pausiert.

Warum Staffel 2 der Science-Fiction-Serie gestoppt werden musste

Hintergrund ist der anhaltende Doppelstreik in Hollywood. Seit Mai streiken die Autor:innen, was erstmal Serien und Filme betraf, die sich in der Vorproduktion befanden. Im Juli rief die Schauspieler-Gewerkschaft SAG ihre 160.000 Mitglieder zum Streik auf. Das hat Konsequenzen für zahlreiche Dreharbeiten und nun auch Silo. Der Dreh von Staffel 2 wurde für undefinierte Zeit unterbrochen, wie Deadline meldet. Dasselbe Problem könnte auch eine andere Science-Fiction-Serie von Apple treffen: Staffel 3 von Foundation.

Die Streikenden treten unter anderem für eine gerechtere Bezahlung der schwächer gestellten Mitglieder der Gewerkschaften ein – und das ist die große Mehrheit. Es geht also nicht um Millionengehälter, sondern Mindestlöhne und Krankenversicherungen.

Der Doppelstreik in Hollywood erklärt: Hintergründe und betroffene Serien und Filme.

Apple Silo

Bisher gibt es keinen Hinweis, dass sich die Studios und Streaming-Anbieter auf die nachvollziehbaren Forderungen zubewegen.

Das ist die Zukunftsvision von Silo

Die Atmosphäre der Erde ist toxisch. Seit Jahrhunderten kann niemand mehr an der Erdoberfläche leben. Die letzten 10.000 Menschen leben in einem 144 Stockwerke tiefen Silo unter der Erde. Wann und warum dieses errichtet wurde, weiß heute niemand mehr. Und wer dies herauszufinden versucht, wird hart bestraft. Denn im Silo herrschen strenge Vorschriften und Regeln, die das Überleben der Bewohner und Bewohnerinnen sichern sollen.

Gewisse Mächte setzen alles daran, um die Geheimnisse der Untergrund-Anlage und den Frieden zu bewahren. Und diesen will eine mutige Technikerin aus den untersten Ebenen auf den Grund gehen, als ihr Freund unter rätselhaften Umständen ums Leben kommt. Bald wird Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) jedoch plötzlich mit einer unerwarteten Aufgabe betraut. Als der Sheriff des Silos freiwillig die toxische Erdoberfläche betritt und stirbt, wird Juliette zu seiner Nachfolgerin erklärt.

Silo gilt als bis dato erfolgreichste Dramaserie des Streaming-Dienstes Apple TV+. Der produzierte in den letzten Jahren Kritiker-Lieblinge wie Ted Lasso oder Severance, konnte bislang aber noch nicht an die Reichweite von Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ heranreichen.