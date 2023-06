Eine der besten Sci-Fi-Serien, die selbst Star Trek schlägt, kehrt zurück: Der erste Trailer zeigt die Figuren in komplett veränderter Form

Während die 2. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds startet, kündigt sich die Rückkehr eines anderen großen und sehr ähnlichen Science-Fiction-Franchises an: Babylon 5.

Star Trek ist nicht die einzige Science-Fiction-Serie, die Geschichte geschrieben hat. Auch Babylon 5 gehört zu den großen Vertretern des Genres, wenngleich der titelgebende Spacecenter in den vergangenen Jahren nicht so präsent im popkulturellen Diskurs vertreten war wie Star Trek. Doch das könnte sich bald ändern.

Sci-Fi-Konkurrenz für Star Trek: Erster Trailer zum neuen Babylon 5-Film The Road Home

Anfang Mai kündigte Serienschöpfer J. Michael Straczynski eine unerwartete Rückkehr an: Babylon 5 soll in Form eines Animationsfilms zu neuem Leben erwachen. Dieser trägt den Titel Babylon 5: The Road Home und bringt einige bekannte Originalstars aus der Serie zurück. Nachfolgend findet ihr den Hauptcast des Films:

Die Serie sowie die bisherigen Filme waren immer Live-Action. Wie also sieht Babylon 5 im Animationsgewand aus? Auf der Phoenix Fan Fusion wurden vor wenigen Tagen die ersten Bilder aus The Road Home gezeigt.

Darüber hinaus ist inzwischen auch der erste Trailer zu Babylon 5: The Road Home erschienen. Macht euch bereit für eine nostalgische Reise mit der Spacecenter-Crew.

Hier könnt ihr den Trailer zu Babylon 5: The Road Home schauen:

Babylon 5: The Road Home - Trailer (English) HD

Nun dürfen wir gespannt sein, ob der Film Interesse an dem eingeschlafenen Franchise entfachen kann. The Road Home könnte zum Startschuss einer neuen Babylon 5-Ära werden.

Wann startet Babylon 5: The Road Home?

Babylon 5: The Road Home erscheint am 15. August 2023. In den USA übernimmt Warner Bros. Discovery Home Entertainment die Veröffentlichung. Der Film kommt somit nicht ins Kino, sondern direkt auf Blu-ray, DVD und 4K. Zur Veröffentlichung in Deutschland sind noch keine konkreten Informationen bekannt.

