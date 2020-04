Eine der besten Science-Fiction-Serien: Westworld erhält 4. Staffel

Westworld leidet unter sinkenden Ratings, bleibt aber ein Steckenpferd von HBO. Nun wurde die Serie um Staffel 4 verlängert - und es könnten noch weitere folgen.

Westworld basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1973 und ist eines der ambitioniertesten Science-Fiction-Projekte der vergangenen Jahre. Für ihre spektakulären Ideen werden die Showrunner Jonathan Nolan und Lisa Joy jetzt einmal mehr belohnt. Der HBO-Programmchef Casey Bloys bestätigte laut dem Hollywood Reporter die Verlängerung der Serie um eine 4. Staffel.



Westworld Staffel 4: Die Zukunft ist gesichert

Aktuell ist Staffel 3 von Westworld noch in vollem Gange, die Verlängerung kommt also vorzeitig. Dies wiederum ist einerseits eine kleine Überraschung, denn die Serie hat mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen - in den USA knackten die jüngsten Episoden bei ihrer linearen Ausstrahlung nicht mehr die Millionen-Marke.

© HBO Westworld mit Aaron Paul und Evan Rachel Wood

Andererseits ist Westworld Teil der Popkultur geworden und wird von seinen Anhängern frenetisch gefeiert. Mit ihren zahlreichen Twists in zumindest den ersten Staffeln ist es außerdem jene Art von Serie, über die sich das Publikum in sozialen Netzwerken rege austauscht. Neulich verirrte sich sogar ein Game of Thrones-Drache in das Sci-Fi-Universum. Bei Moviepilot überzeugt Westworld mit einem Wertungsdurchschnitt von 8,4.

Westworld: Ende erst mit Staffel 6?

Womöglich bringt es der Genre-Hit am Ende sogar auf bis zu 6 Staffeln. Darauf deutet gemäß dem Hollywood Reporter ein umfassender Deal zwischen den Showrunnern und Amazon Studios hin, welcher Joy und Nolan bereits eine entsprechende Vorauszahlung für ihre Arbeit an Westworld garantiert haben soll.

Westworld ist in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

An neuen Einfällen für künftige Staffeln dürfte es den beiden jedenfalls sicherlich nicht mangeln. Mit Staffel 3 durchlief Westworld zuletzt schon eine gravierende Änderung: Die Geschichte, die in einem geheimnisvollen Themenpark begann, hat sich mittlerweile in ein futuristisches Los Angeles verschoben.

Die nächste Episode von Westworld mit dem Originaltitel Genre feiert in Deutschland am 27. April 2020 bei Sky Premiere. Danach erwarten uns noch 3 weitere Folgen in Staffel 3.



Moviepilot-Podcast für Serienfans: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



