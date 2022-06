Eine der besten Serien 2021 geht endlich bei Disney+ weiter – und muss in Staffel 2 einige Fragen beantworten

Only Murders in the Building begeisterte im vergangenen Jahr Crime- und Comedy-Fans bei Disney+. Jetzt kehrt die Serie endlich mit Staffel 2 zurück.

Unerträglich lange hat es sich angefühlt, nachdem uns Only Murders in the Building nach dem Finale von Staffel 1 mit riesengroßen Fragezeichen zurückgelassen hat. Klar war nur eins: Die Geschichte um zwei ältere Männer und eine junge Frau, die als Betreibende eines Hobby-Podcasts plötzlich einen Mordfall aufklären, ist eine der besten Serien 2021.

Jetzt geht es endlich weiter. Seit dem 28. Juni sind die ersten beiden Folgen von Staffel 2 bei Disney+ verfügbar. Die restlichen Episoden folgen in den kommenden Wochen. Und erste Bilder ließen bereits vermuten: Only Murders in the Building wird auch in Staffel 2 für einige Überraschungen sorgen.



Mord trifft Comedy: So gut war Staffel 1 von Only Murders in the Buildung bei Disney+

Der in Vergessenheit geratene Schauspieler Charles (Steve Martin), die mysteriöse Künstlerin Mabel (Selena Gomez) und das bankrotte Theater-Genie Oliver (Martin Short) haben zwei Dinge gemeinsam: Sie leben im gleichen New Yorker Gebäude und lieben True Crime-Podcasts. Als einer ihrer Nachbarn tot aufgefunden wird, tun sie also das einzig Naheliegende – einen Podcast ins Leben rufen und den mutmaßlichen Mord selbst aufklären.

Seht hier den Trailer zu Staffel 2 von Only Murders in the Building:

Only Murders in the Bullding - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Für viele wirkte Only Murders in the Building zuerst vor allem wie eine perfekte Satire auf den True Crime-Hype. Wie die drei ungleichen Freund:innen von einem Indiz und Tatverdächten zum bzw. zur Nächsten stolpern, ist aber nicht nur wahnsinnig witzig, sondern auch wirklich spannend.

Je näher sich Mabel, Oliver und Charles kommen, umso emotionaler und rührender wird die Serie außerdem. Die perfekte Show für Fans von ungewöhnlicher Comedy, die keine Angst vor ein bisschen Blut haben. Und ganz klar eine der besten Serien des letzten Jahres.



Only Murders in the Building muss in Staffel 2 gleich mehrere wichtige Fragen beantworten (leichte Spoiler!)

Die erste Staffel von Only Murders in the Building endete mit einem schockierenden Twist: Gerade als das Chaos-Trio auf die erfolgreiche Mordermittlung anstoßen will, taucht in Mabels Wohnung plötzlich eine neue Leiche auf. Als sich die drei schockiert über den toten Körper beugen, taucht die Polizei auf – und nimmt Oliver, Charles und Mabel vor der versammelten Nachbarschaft fest.

Dieses Finale machte das Warten auf neue Folgen zur Tortur. Wer hat dieses Mal den Mord begangen und warum soll dem Podcast-Trio die Schuld in die Schuhe geschoben werden? Und: Wie ist Star-Podcasterin Cinda Canning (Tina Fey) in das alles verwickelt, die verdächtig schnell mit einem Mikro am neuen Tatort aufgetaucht ist? Die Antworten – und voraussichtlich sehr viele neue Fragen – gibt es ab jetzt bei Disney+.

Mehr Serien-Highlights im Podcast: Lohnt sich How I Met Your Father bei Disney+?

Lange mussten wir in Deutschland darauf warten, dass das Spin-off zu How I Met Your Mother auch bei uns zu streamen ist. Seit dem 9. Juni 2022 sind endlich alle 10 Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father bei Disney+ verfügbar. Doch lohnt sich die Sitcom nach den eher durchwachsenen Kritiken?



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hendrik und Lisa haben die ersten Folgen gesehen und teilen ihre Eindrücke zum Ableger der Kult-Sitcom. Außerdem nutzen sie die Gelegenheit, das Phänomen How I Met Your Mother ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und klären die Frage: Könnte überhaupt irgendein Spin-off in die riesengroßen Fußstapfen des Originals treten?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie findet ihr Only Murders in the Building?