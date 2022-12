Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre endet bei Disney+: Alle Neuerscheinungen im Januar

Disney+ stellt sein Programm für den Januar 2023 vor. Neben der 2. Staffel von Star Wars: The Bad Batch erwartet uns das Finale einer der besten Serien der letzten zehn Jahre.

Das neue Jahr kündigt sich mit einer weiteren Streaming-Übersicht an. Nachdem Netflix bereits seine Titel für den Januar 2023 enthüllt hat, zieht Disney+ nach. Mehrere neue Filme und Serien werden in den nächsten Wochen bei dem Streaming-Dienst eintrudeln. Das größte Highlight ist ohne Frage die 4. Staffel von Atlanta.

Die von Allroundtalent Donald Glover geschaffene Dramedy begeistert seit 2016 mit brillanten Episoden. Mal berührend, mal verstörend, mal absurd: Atlanta ist eine unberechenbare Serie und gehört zu den besten der letzten Jahre. Nach drei herausragenden Staffeln kommt nun mit Nr. 4 das Finale nach Deutschland.

Darüber hinaus kündigt sich im Januar die Fortsetzung einer nicht zu unterschätzenden Star Wars-Serie an. Der animierte Clone Wars-Nachfolger The Bad Batch geht in die zweite Runde und wartet mit 16 neuen Abenteuern auf, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Gleich zum Start gibt es eine actiongeladene Doppelfolge.

Ab dem 4. Januar 2023 bei Disney+

Ab dem 6. Januar 2023 bei Disney+

Ab dem 11. Januar 2023 bei Disney+

Welcome to Chippendales – Staffel 1 (Star)

Chasing Waves – Staffel 1 (Disney)

Die Bergretter – Staffel 13 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2 & 3 (National Geographic)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2 (National Geographic)

Ab dem 13. Januar 2023 bei Disney+

Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich (Star)

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen (National Geographic)

Retrograde (National Geographic)

The Territory (National Geographic)

Daredevil (Star)

Ab dem 18. Januar 2023 bei Disney+

Ab dem 20. Januar 2023 bei Disney+

Ab dem 25. Januar 2023 bei Disney+

Ab dem 27. Januar 2023 bei Disney+

