Eine der besten Szenen in der Superhelden-Geschichte quält den Star bis heute: "Es war jämmerlich"

Niemand denkt an den ersten Spider-Man mit Tobey Maguire, ohne sich an den Kopfüber-Kuss zu erinnern. Kirsten Dunst zufolge war der Dreh der Szene ein Alptraum.

Liebe und Tod liegen der Romantik zufolge nahe beieinander. Das gilt offenbar auch für Marvel-Sets. Der Dreh der ikonischen Kussszene aus Spider-Man von 2002 glich nämlich laut Star Kirsten Dunst eher einem Wiederbelebungsversuch.

Ikonische Marvel-Szene war für Kirsten Dunst extrem unromantisch

In der Jonathan Ross Show erklärte Dunst kürzlich:

[Regisseur] Sam Raimi gab mir ein Buch mit berühmten Küssen, um mich zu inspirieren. Er wollte etwas wirklich Besonderes daraus machen. Aber bei den tatsächlichen Dreharbeiten war es ziemlich jämmerlich. Es schüttete wie aus Kübeln. Wir froren schrecklich. [Spider-Man-Darsteller] Tobey [Maguire] konnte nicht atmen. Es war fast so, als würde ich ihn wiederbeleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die extrem unromantischen Hintergründe der Szene können die Tragweite der Szene kaum schmälern. 22 Jahre nach Kinostart des ersten Spider-Man von Regisseur Raimi ist die Kusssequenz immer noch tief im Gedächtnis vieler Marvel-Fans verankert.

Maguire kehrte Ende 2021 nach fast 15 Jahren zu seiner Superheldenrolle zurück und schlüpfte für Spider-Man: No Way Home erneut ins Kostüm seines Spinnenmannes. Über weitere Auftritte, womöglich sogar an der Seite von Dunsts Mary Jane, gibt es keine konkreten Informationen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.