Eine der besten und brutalsten Superhelden-Storys wird neu verfilmt: Erster Trailer zur kommenden Watchmen-Adaption

Nach der Zack Snyder-Verfilmung und einer Serie wird Watchmen mit gleich zwei Animationsfilmen neu aufgelegt. Der erste Trailer stimmt auf eine comicgetreue Adaption ein.

Wenn es um die besten Comicverfilmungen geht, die Panel für Panel aus der Vorlage auf die Leinwand brachten, muss Watchmen - Die Wächter immer erwähnt werden. Nach 300 hat Regisseur Zack Snyder die Geschichte von Alan Moore verfilmt, in der Superheld:innen in einer alternativen Realität um ihr Leben fürchten müssen.

Nach der Snyder-Adaption ist 2019 auch eine Watchmen-Serie von HBO erschienen, die die Vorlage mit eigenständigen Impulsen als eine Art Remix weitergedacht hat. Jetzt dürfen sich Fans auf eine neue Watchmen-Verfilmung freuen, die wohl wieder ganz nah am Comic ist. Ein erster Trailer stimmt auf den zweiteiligen Animationsfilm ein.

Hier ist der erste Trailer zur kommenden animierten Watchmen-Adaption:

Watchmen - Teaser-Trailer (English) HD

Düstere Superhelden in Gefahr: Darum geht es in Watchmen

Watchmen entwirft eine alternative Weltgeschichte, in der Superheld:innen in die größten Konflikte der Menschheit eingegriffen haben. Die Handlung spielt in einem fiktiven Amerika des Jahres 1985, wo Richard Nixon noch immer Präsident ist, da er den Vietnamkrieg mithilfe der sogenannten Watchmen gewinnen konnte. Eines Tages wird einer ihrer früheren Kameraden ermordet und der maskierte Rächer Rohrschach stößt auf eine Verschwörung.



Dem ersten Trailer zu den neuen Watchmen-Animationsfilmen nach handelt es sich wieder um eine sehr comicgetreue Adaption. Womöglich gibt es diesmal, im Gegensatz zur Snyder-Version, sogar den Riesen-Tintenfisch im Finale zu sehen ...

Wann erscheint die neue animierte Watchmen-Adaption?

Ein Release-Datum für die neuen Verfilmungen der brutalen Superhelden-Saga wurde noch nicht verkündet. Warner Bros. gibt bislang nur an, dass mindestens der erste Teil noch dieses Jahr erscheinen soll.

Falls ihr den Watchmen-Film von Zack Snyder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Blockbuster gerade bei Joyn Plus+ im Abo streamen oder die Version bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.