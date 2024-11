Eine der erfolgreichsten Netflix-Filmreihen geht weiter: Jetzt nimmt Enola Holmes 3 endlich Gestalt an

Millie Bobby Browns Netflix-Krimi-Hit Enola Holmes soll zur Trilogie werden. Dafür wurde nun eine wichtige Hürde hinter den Kulissen genommen: Der Regisseur wurde gefunden.

Multitalent Millie Bobby Brown ist nicht nur Stranger Things-Star, sondern auch Produzentin und Autorin. Eines der Projekte, das sie für den Streaming-Dienst mitproduziert, ist die überaus erfolgreiche Krimi-Reihe Enola Holmes, in der sie auch die Hauptrolle der Sherlock Holmes-Verwandten spielt. Diese Reihe soll fortgeführt werden.

Enola Holmes 3 wurde schon mehr oder weniger von Netflix durchgewunken, doch erst jetzt hat sich hinter den Kulissen etwas Konkretes getan. Genauer gesagt, wurde laut Deadline ein Regisseur für den Film auserkoren.

Enola Holmes 3 kommt in die Gänge: Philip Barantini dreht den Netflix-Film

Regisseur Philip Barantini, der zuletzt an den Serien Boiling Point, Malpractice und The Responder, sowie seinem Film Accused gearbeitet hat, ist mit spannenden Stoffen vertraut. Im Auftrag von Netflix wurde ihm nun der 3. Teil von Enola Holmes anvertraut, den er mit Millie Bobby Brown vor der Kamera über die Bühne bringen soll. Wann der Dreh beginnen soll, ist allerdings noch nicht raus.

Enola Holmes spielt im viktorianischen Zeitalter und handelt vom jüngsten Mitglied der Holmes-Familie, das genauso clever wie ihr berühmter Bruder Sherlock (Henry Cavill) ist und sogar hin und wieder die Vierte Wand durchbricht. Im ersten Film macht Enola sich nach London auf, um ihre Mutter Eudoria (Helena Bonham Carter) zu finden und wird in ein spannendes Krimi-Abenteuer katapultiert. Nancy Springer liefert die Romanvorlagen.

Enola Holmes 1 und 2 wurden von Harry Bradbeer gedreht, den man sonst für die ebenfalls weiblich angeführten Serien Fleabag und Killing Eve kennt. Damit hat er eine der meistgesehenen Filmreihen des Streaming-Dienstes inszeniert.

Ihr fragt euch aber viel mehr, was es mit dem Phänomen True Crime auf sich hat? Kombiniere: Ihr dürft unsere jüngste Episode des Streamgestöber-Podcasts nicht verpassen:

Podcast zu kontroversen Netflix-Hits: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit “wahren Verbrechen” auseinanderzusetzen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.