Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien geht weiter: 3. Staffel für Umbrella Academy

Es ist offiziell: Umbrella Academy geht in die 3. Staffel. Das Netflix-Goldstück darf damit seinen Cliffhanger aus dem Staffel 2-Finale auflösen. Alle Infos hier.

Nur die wenigsten Netflix-Serien finden ausreichend Zuschauende für eine 3. Staffel. The Umbrella Academy gehört dem erlauchten Klub jetzt an. Der Streamingdienst verkündete diese tolle Nachricht den Fans persönlich bei Twitter. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit den Hargreeves?

3. Staffel für eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix - Staffel 4 auch schon in Sicht

45 Millionen Menschen sahen die erste Folge der quirlig verrückten Superheld/innen-Serie. Diese Zahlen konnten in der 2. Ausgabe sogar übertroffen werden, was kaum einer Netflix-Serie gelingt. Der Streamingdienst hat mit Umbrella Academy ein (kleines) zweites Stranger Things erschaffen. Folgerichtig geht es es nun weiter mit Staffel 3.

Etwa in Staffel 3: Die verrückteste Umbrella Academy-Mission sehen wir noch

Die Erfahrungswerte sagen uns zudem: Sollten die Fans sich aus unerfindlichen nicht plötzlich von ihrer Lieblingsserie abwenden, ist auch die 4. Staffel schon so gut wie sicher. Denn in der Regel gibt Netflix bei Serien, die länger als eine Staffel liefen, das Ende zusammen mit der Abschluss-Season bekannt, um den Fans ein rundes Ende zu garantieren.

Werft noch einen Blick zurück: Der Trailer zu Staffel 2

The Umbrella Academy - S02 Trailer (Deutsch) HD

Riesiger Twist im Finale von Staffel 2: Das muss Umbrella Academy auflösen

In der allerletzten Szene der 2. Staffel The Umbrella Academy wird uns ein großer Twist offenbart. Unsere Lieblingschaoten sind in einer alternativen Zeitlinie gelandet, die alternative Umbrella Academy heißt nun Sparrow Academy, Ben und Reginald leben und es gibt einen Haufen neuer Mitglieder. Es ist ein massiver WTF-Moment, der direkt zu Staffel 3 überleitet.



Die Karten sind ab jetzt komplett neu gemischt und die Umbrella Academy kann in Staffel 3 gegen die Sparrow Academy mit dem alternativen Ben als Anführer antreten.



Wann die 3. Staffel starten soll, ist noch nicht bekannt. Mitte nächsten Jahres scheint realistisch.

Perfekt für Fans von Umbrella Academy: The Boys bei Amazon Prime

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

Was erhofft ihr euch von Staffel 3?