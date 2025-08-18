Eine der größten Sci-Fi-Geschichten aller Zeiten kommt wieder ins Kino: 25 Jahre hat der Meisterregisseur geschuftet und jetzt gibt es einen Starttermin

Einer der größten Sci-Fi-Klassiker überhaupt kehrt dieses Jahr wieder auf die Leinwand zurück. Regisseur Guillermo Del Toro arbeitet seit 25 Jahren an dem Film.

Gute Science-Fiction kommt nicht ohne den Hochmut des Menschen aus. Das zeigt schon der Klassiker Frankenstein von Mary Shelley: Ein besessener Wissenschaftler erweckt ein tragisches Wesen zum Leben, dessen Existenz sie beide in den Abgrund reißt. Es ist eine faszinierende Geschichte, an deren Adaption Meisterregisseur Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) mehrere Jahrzehnte gearbeitet hat. Jetzt hat seine Umsetzung Frankenstein endlich einen Starttermin.

Die Sci-Fi-Adaption Frankenstein kommt erst ins Kino und dann zu Netflix

Wie Geldgeber Netflix über eine Pressemitteilung enthüllt, wird Frankenstein am 23. Oktober 2025 in ausgewählten deutschen Kinos anlaufen, bevor er am 7. November 2025 beim Streamingdienst selbst landet.

Die Mitteilung zitiert aus Del Toros Worten beim diesjährigen Tudum-Event, die von der unglaublichen Beharrlichkeit und Hingabe des Regisseurs zeugen:

Die Erforschung der Beziehung zwischen Menschen und Monstern, Schöpfer und Schöpfung, Vater und Sohn hat meine Geschichten immer wieder aufs Neue geprägt. [...] Ich wollte diesen Film schon drehen, bevor ich überhaupt eine Kamera hatte, und verfolge dieses Ziel aktiv seit 25 Jahren.

Der erste Trailer zum Film ließ bereits erahnen, welche Bildgewalt die Detailverliebtheit des Filmemachers in Frankenstein erzeugt hat. Del Toros Produktionen sind für ihre opulenten Set- und Kostümdesigns bekannt.

Mit welchen Eigenheiten Del Toro seine Frankenstein-Adaption ins Kino bringt, ist momentan noch nicht bekannt. Der Trailer zeigt bereits einige Schlüsselszenen, die auf den ersten Blick der berühmten literarischen Vorlage von Shelley entsprechen: Der geniale Dr. Frankenstein (Oscar Isaac) ruft seine Kreatur (Jacob Elordi) ins Leben, die sich schließlich gegen ihn wendet.

Neben Isaac und Elordi ist unter anderem Horror-Liebling Mia Goth vor der Kamera zu sehen.