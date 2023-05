Eine der größten Sci-Fi-Serien kehrt zurück: Schaut euch den Trailer für Foundation Staffel 2 an

Die Sci-Fi-Serie Foundation auf Apple TV+ gehört zu den größten Geheimtipps der letzten Zeit. Jetzt gibt es endlich den Trailer zu Staffel 2, die in Kürze erscheinen soll.

Foundation kennen immer noch viel zu wenige Menschen. Die epische Sci-Fi-Serie auf Apple TV+ besticht mit einer Bildgewalt und Komplexität, die ihresgleichen sucht. Nach fast zwei Jahren rückt die zweite Staffel endlich näher. Jetzt ist der erste Teaser-Trailer zu den neuen Folgen erschienen.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu Foundation Staffel 2:

Foundation - Staffel 2, Teaser 1 (OmU)

Sci-Fi-Serie Foundation galt lange Zeit als unmöglich

Die komplizierte Story von Foundation lässt sich schwer in wenigen Worten erklären. Eine Gruppe von Ausgestoßenen sieht sich einem sterbenden galaktischen Imperium gegenüber und beschließt zu handeln. Am besten lasst ihr euch ganz von den einzigartigen Bildern des Trailers einnehmen, der die vielschichtigen Zusammenhänge von Gentechnik, Psychohistorik und dem vergessenen Ursprung der Menschheit in eine grandiose Ästhetik bettet.

Foundation lebt auch von den grandiosen Talenten vor und hinter der Kamera. Darsteller:innen wie Lee Pace (Guardians of the Galaxy) oder Lou Llobell (Voyagers) tragen mit ihren Figuren das gewaltige Geschichtskonstrukt mit. Die Serie stammt von David S. Goyer (Blade: Trinity). Lange Zeit galt ihre Sci-Fi-Vorlage als unverfilmbar.

Wann kommt Foundation Staffel 2 zu Apple TV+?

Für Staffel 2 von Foundation gibt es noch keinen konkreten Starttermin auf Apple TV+. Laut aktuellen Informationen soll sie aber noch im Sommer 2023 erscheinen. Die Episodenzahl ist nicht bekannt.

