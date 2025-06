Eine der längsten Netflix-Serien überhaupt kehrt wohl noch dieses Jahr zurück, meint die Hauptdarstellerin

Fans der Netflix-Serie Virgin River können wohl noch dieses Jahr mit neuen Folgen rechnen. Das meint zumindest Hauptdarstellerin Alexandra Breckenridge.

Virgin River ist mit sechs Staffeln und 64 Folgen eine der längsten Netflix-Serien überhaupt. Bisher ist die Verfilmung der Robyn Carr-Romane jedenfalls immun gegen den Absetzungshammer des Streamers.

Staffel 7 soll schon fast im Kasten sein, so viel verrät ein Update von Mel-Darstellerin Alexandra Breckenridge.

Netflix-Dauerbrenner Virgin River könnte noch 2025 weitergehen, meint Alexandra Breckenridge

Wie Breckenridge auf ihrem Instagram -Account offenbarte, laufen die Dreharbeiten noch. Staffel 7 von Virgin River soll aber schon fast abgedreht sein. So spekuliert sie mit einer baldigen Veröffentlichung:

Ich habe das Gefühl, ich bin am Tag 857 der Dreharbeiten zu Staffel 7. Wir sind fast fertig, könnt ihr das glauben? Ich kann es nicht einmal glauben. Fast am Ziel. Ich frage mich die ganze Zeit, ob sie die Staffel dieses Jahr veröffentlichen werden. Was denkt ihr? Wahrscheinlich, oder? Wenn sie es haben, werden sie es wahrscheinlich dieses Jahr online stellen, 2025. Ich habe keine genauen Informationen. Ich bin der Letzte, der es erfährt.

Keine offizielle Ankündigung für Virgin River-Fans also, aber ein gutes Indiz.

Was ebenfalls für eine Veröffentlichung 2025 spricht: Bisher mussten wir (nicht mal während der Pandemie oder des Hollywood-Streiks) auch nur ein Jahr ohne neue Folgen von Virgin River auskommen. Und wenn die neuen Episoden schon so gut wie fertig sind, stehen die Chancen nicht schlecht. Es ist immerhin keine Sci-Fi- oder Fantasy-Serie, die sehr viel Postproduktion benötigt.

Auch ein Virgin River-Spin-off ist bei Netflix eine Option

Staffel 7 von Netflix ist unter Umständen nicht alles, auf das sich Virgin River-Fans freuen können. Denn wie TVLine meldete, ist auch ein Serienableger in Entwicklung. Dieser wird von Patrick Sean Smith (Greek) ausgearbeitet und soll sich um Everett und Sarah, die Eltern von Mel, in den 1960er Jahren drehen.

An Vorlagenmaterial von Robyn Car wird es Netflix jedenfalls nicht so bald mangeln. Die Reihe umfasst nämlich bereits 22 Bücher. Zuletzt erschien 2020 Return to Virgin River.