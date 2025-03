Eine der mächtigsten Superheldinnen fehlt in Avengers 5 und 6, dabei besiegte sie Thanos fast im Alleingang

Mit Doomsday und Secret Wars kommen der 5. und 6. Avengers-Film aus dem Hause Marvel auf uns zu. Nur macht sich eine der stärksten Superheldinnen aller Zeiten darin rar.

Sechs Jahre ist es her, dass mit Avengers 4: Endgame der große Marvel-Showdown über die Bühne ging. Seitdem herrscht leichte Superheldenmüdigkeit, die das von Disney geführte Hero-Haus mit einem neuen Set an Avengers-Streifen überwinden möchte.

Für Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars sind sogar wieder die Endgame-Regisseure Joe und Anthony Russo an Bord, deren erster großer Geniestreich daraus bestand, Ex-Ironman Robert Downey Jr. als Oberbösewicht Dr. Doom aufzustellen. Doch im Kampf gegen ihn wird eine der mächtigsten Heldinnen des MCU leider ausfallen.

Die Avengers müssen im Kampf gegen Dr. Doom ohne die Scarlet Witch auskommen

Schauspielerin Elizabeth Olsen ist seit einem Cameo in Captain America 2 als Wanda Maximoff aka Scarlet Witch Teil des MCU. Mit ihren Hexenkräften legt sie sogar die Realität übers Knie, was sie zu einer der gefährlichsten Figuren überhaupt macht, wenn sie nicht gerade ein Fantasy-Familienleben wie in ihrer eigenen Serie WandaVision führt.

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter kam nun aber raus, dass Olsen den Marvel-Abenteuern vorerst fern bleibt. Folgendes antwortete sie auf die Frage, ob sie in den nächsten beiden Avengers-Filmen dabei sein wird:

Nein, ich bin zurück [in den Staaten]. Ich habe gerade [Panic Carefully] abgeschlossen und mache weiter mit einem Serienpilot für FX [namens Seven Sisters].

Bei Panic Carefully handelt es sich um einen Sam Esmail-Thriller mit Julia Roberts. Seven Sisters hingegen ist laut Deadline ein Familiendrama, in dem ihr Charakter eine Stimme zu hören beginnt, wodurch alte Geheimnisse ans Licht kommen.

Wie ging die Story für Elizabeth Olsens Scarlet Witch im MCU aus?

Zuletzt bekamen wir Olsens scharlachrote Hexe Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu sehen, wo sie nach den traumatischen Ereignissen in der Serie WandaVision kurzzeitig zur gefährlichen Gegenspielerin wurde. Am Ende opfert sie sich aber heroisch, um die Welt von diabolischen Zauberbüchern zu befreien.

Nur gut, dass Tode im MCU nur selten permanent genug sind, um zukünftige Auftritte von Schauspieler:innen zu vereiteln. Ein zukünftiges Wiedersehen mit der mächtigen Scarlet Witch ist also alles andere als ausgeschlossen.

Nach aktuellem MCU-Plan soll Avengers 5 am 29. April 2026 ins Kino kommen, Avengers 6 am 7. Mai 2027.