Eine der schlechtesten Netflix-Serien wurde abgesetzt und der Star ist sauer: "Hater und Trolle"

Die Netflix-Serie Resident Evil endete nach nur einer Staffel. Lance Reddick gibt indirekt Fans die Schuld, die die Serie nicht verstanden hätten. Hat er recht?

Diese Resident Evil-Serie haben sich alle anders vorgestellt: Hardcore-Fans und Horror-Fans, aber auch die Personen vor und hinter der Kamera. Vor wenigen Tagen hatte Netflix den Sci-Fi-Horror nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Eineinhalb Monate nach dem Start wogen die schlechten Reaktionen zu schwer.

Ein Star von Resident Evil will die Bewertungen und die damit verbundene Absetzung aber nicht einfach so hinnehmen. Lance Reddick (John Wick) spielte in der Serie den Virologen Albert Wesker. Vor kurzem meldete er sich auf seinem Twitter-Account mit einem Statement zu Wort.

Resident Evil-Star über Absetzung: "Haben uns den Arsch aufgerissen"

Das Video ist in erster Linie eine Danksagung an Cast, Crew und Fans. Direkt zu Beginn beschwert sich Reddick aber über "die Hater und Trolle", die die Serie "nicht verstanden haben".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf diese Trennung (Fans = haben Serie verstanden; Hater = haben Serie nicht verstanden) geht Reddick weiter ein:

Ich will mich bei allen Fans bedanken, die sich unsere Arbeit angesehen, sie kapiert und gemocht haben, weil es da draußen verdammt viele von euch gibt.

Ein großer Dank geht auch an die Produzent:innen bei Netflix, die an unser Format geglaubt, es absolut geliebt und ebenfalls begriffen haben, was wir damit aussagen wollten. Wir haben uns den Arsch aufgerissen und eine echt starke Serie auf die Beine gestellt!

Die Bewertungen und Kritiken für Resident Evil sind desaströs

Diese Auslegung des Kritik- und Publikums-Echos sei ihm gegönnt – und es stimmt ja. Resident Evil hatte diesen geballten Hass nicht verdient . Fandoms alteingesessener Franchises sind emotional und reagieren häufig ablehnend, wenn sie von neuen kreativen Ausrichtungen irritiert sind. Allerdings beschränkt sich die Enttäuschung über die Serie nicht auf einige wenige "Trolle".

Resident Evil - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die reinen Zuschauerzahlen waren laut Hollywood Reporter zwar annehmbar. Bei den größten Aggregatoren kassierte Resident Evil jedoch deftige Ohrfeigen. Auf IMDB steht die Serie bei einer peinlichen 3.9 – eine solche Wertung ist für eine Serie mit Franchise-Anbindung und relativ hohem Produktionsaufwand extrem selten wenn nicht sogar einzigartig. Auch bei Rotten Tomatoes vergab das Publikum insgesamt nur 26 Prozent zustimmende Wertungen. Die Gesamtwertung bei Moviepilot sieht dagegen fast moderat aus: 4.3 Punkte kommen zusammen.

22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.