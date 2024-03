Seit 14 Jahren warten wir auf Tron 3: Jetzt bestätigt das erste Video zur Sci-Fi-Fortsetzung den größten Twist der Reihe

Das Sci-Fi-Sequel Tron: Ares lässt nun schon 14 Jahre auf sich warten. Ein erstes Video vom Set zeigt Schauspieler Jared Leto als titelgebenden KI-Krieger aus der virtuellen Computerwelt, der der Realität einen Besuch abstattet.

Was länge währt, wird endlich Tron? Bis 2025 müssen wir uns noch bis zur Science-Fiction-Fortsetzung Tron 3 aka Tron: Ares gedulden. Neben dem ersten offiziellen Bild von Jared Leto im Cyber-Kostüm, gibt es nun ein Video vom Set, das den potenziellen AI-Antagonisten des Films in all seiner "virtuellen" Pracht zeigt. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inszeniert wird das Ganze, inklusive Leto im leuchtenden Light Suit, von Maleficent 2-Regisseur Joachim Rønning. Der tritt damit in die Fußstapfen seiner Kollegen Steven Lisberger und Joseph Kosinski, auf deren Konten die Vorgängerfilme Tron von 1982 und Tron Legacy von 2010 gingen.

Wie geht es im Sci-Fi-Sequel Tron 3 weiter?

Die kommende Tron-Teil stellt die altbewährte Formel des Franchise auf den Kopf. Wie das Video mit Haupdarsteller Leto beweist, geht es diesmal nicht um Menschen aus Fleisch und Blut, die in die virtuelle Welt des Grids reisen, sondern um eine virtuelle Figur, der es irgendwie gelingt, in die Realität zu kommen. Dabei handelt es sich laut Disney-Filmbeschreibung um das hoch entwickelte Programm Ares, das als erste AI-Person Kontakt zu den Menschen aufnehmen soll. Ob das gut geht?

Video-Empfehlung für Sci-Fi-Fans:

Star Wars: Lichtschwerter hatten Stromkabel?

Besonders vertrauenswürdig sieht Leto in seinem bedrohlich wirkenden, rot-schwarzen Light Suit nicht gerade aus. Und dann ist da noch die Verbindung zum Unternehmen Dillinger Systems, das mit dem ENCOM-Schurken Edward Dillinger (David Warner) aus dem ersten Teil in Verbindung stehen dürfte ...

Wer steht sonst noch für Tron: Ares vor der Kamera?

Auch der übrige Cast kann sich sehen lassen. Neben Leto als Ares wurden Leute wie Akte X-Star Gillian Anderson sowie Evan Peters, Greta Lee, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith und Cameron Monaghan verpflichtet. Gedreht wird aktuell im kanadischen Vancouver, wo die Produktion Anfang des Jahres nach dem Hollywood-Streik wieder aufgenommen wurde.

Wann Tron 3 genau in den Kinos startet, steht noch nicht fest. Bisher hat Disney keinen offiziellen Kinostart verlauten lassen.