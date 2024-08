Eine Woche vor TV-Start: So könnt ihr NCIS Staffel 21 schon ab heute streamen

NCIS-Fans aufgepasst.: Bevor die 21. Staffel des Krimi-Hits Navy CIS kommende Woche ihre TV-Premiere feiert, findet ihr die neueste Folge schon ab heute im Stream.

Auch nach über 20 Jahren erfreut sich Navy CIS immer noch enormer Beliebtheit. Ab der kommenden Woche startet der Crime-Serien-Hit im deutschen TV bereits in die 21. Staffel. Bevor sich NCIS-Fans wieder wöchentlich bei Sat.1 in der Primetime einfinden, könnt ihr den Auftakt der neuen Season schon heute vorab im Stream schauen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht.

Wann startet NCIS Staffel 21 bei Sat.1 und im Stream?

Der Crime-Dienstag ist wieder gesichert. Los geht es mit der 21. Staffel von NCIS am 20. August 2024 bei Sat.1 um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen werden wie gewohnt wieder im Wochentakt immer dienstags in der Primetime bei Sat.1 zu sehen sein.

Wer nicht so lange auf Krimi-Nachschub warten möchte, kann schon ab heute, dem 13. August 2024, die erste Episode von Staffel 21 bei Joyn+ streamen. Der Streamingdienst stellt die Folgen der neuen Staffel immer eine Woche vor ihrer TV-Ausstrahlung voraussichtlich ab 20:15 Uhr zum Streamen bereit.

CBS Die 21. Staffel von NCIS

Bei Joyn könnt ihr aktuell alle bisherigen 20 Staffeln von Navy CIS sowie das komplette Spin-off Navy CIS: New Orleans und die ersten beiden Seasons von Navy CIS: Hawaii streamen. Die neuen Folgen der 3. Staffel des Hawaii-Ablegers könnt ihr aktuell wöchentlich eine Woche vor der Veröffentlichung bei Sat.1 streamen. Dazu gesellen sich ab dem 15. August 2024 alle Staffeln von Navy CIS: L.A..



Abschied, Jubiläum und eine Enttäuschung: Das erwartet euch in NCIS Staffel 21

Wer sich auf die neue Season von NCIS gefreut hat, muss eine Enttäuschung einstecken. Aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks im vergangenen Jahr verzögerte sich unter anderem auch die NCIS-Produktion um mehrere Monate. Das ernüchternde Resultat: Die 21. Staffel umfasst lediglich 10 Folgen und ist damit die kürzeste in der Geschichte der Crime-Serie.

In Staffel 21 müssen die Special Agents rund um SSA Alden Parker (Gary Cole) wieder neue Fälle lösen. Dabei steht neben der 1000. NCIS-Folge auch ein trauriger Abschied bevor. Es handelt sich nämlich um die erste Season, in welcher der im September 2023 verstorbene Darsteller David McCallum nicht mehr als Ducky zu sehen ist. Ihm wurde in der neuen Season eine eigene Abschiedsfolge gewidmet.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.