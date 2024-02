Einen der besten Action-Filme mit Gerard Butler haben zu viel zu wenige im Kino gesehen – sichert euch das limitierte Steelbook

Eine Bruchlandung entwickelt sich auf einer einsamen Insel zu einem Geiseldrama. Der spannende Action-Film Plane mit Gerard Butler überzeugte das Publikum, hierzulande ist er aber trotzdem viel zu unbekannt.

In Plane setzt Jean-François Richet zwei knallharte Actionstars gekonnt in Szene. Gerard Butler hat schon einige erfolgreiche Filme des Genres gedreht und auch Mike Colter konnte in der Marvel Serie Luke Cage seine Action-Qualitäten unter Beweis stellen. Im Anfang 2023 erschienen Plane geben die beiden ein starkes Duo ab.

Plan kam überraschend gut an. Das zeigt etwa der Schnitt bei Rotten Tomatoes . Sowohl von den Kritiker:innen (78 Prozent), als auch vom Publikum (94 Prozent) wurde Plane positiv bewertet. Wer den Film verpasst hat, kann ihn sich nochmal in der Heimkinofassung zu Gemüte führen, die zusätzliche Features im Bonusmaterial enthält.

Plane im limitierten 4K-Steelbook Deal Zu Amazon

Plane ist neben dem limitierten 4K-Steelbook * auch auf DVD *, Blu-ray *und 4K-Blu-ray * erhältlich. Alternativ kann der Actionfilm mit Gerard Butler auch bei Amazon Prime Video * gekauft oder geliehen werden.

Überraschungshit Plane soll Sequel bekommen

In Deutschland flog Plane leider unter dem Radar und konnte an den Kinokassen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dennoch war die 25-Millionen-Dollar-Produktion ein Erfolg. Weltweit konnte Plane nämlich 74,5 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo ). Schon einen Monat nach Veröffentlichung wurde bekannt, dass Mike Colter in einem Sequel wieder in seine Rolle schlüpfen wird. Diesmal soll der Film auf einem Schiff spielen, und wie könnte es anders sein, den Titel Ship tragen. Seit der Bekanntgabe gab es allerdings keine neuen Informationen über den Stand der Produktion.

Darum geht es in dem spannenden Actionfilm Plane

Pilot Brodie Torrance (Gerard Butler) gerät mit seiner Passagiermaschine in einen gewaltigen Sturm. Ein Blitz beschädigt die Maschine stark, doch Brodie gelingt es noch rechtzeitig auf einer Insel zu landen. In Sicherheit sind die Überlebenden nicht, denn am Boden tobt ein Krieg und die meisten Passagiere werden von Rebellen als Geiseln genommen.

Mit an Bord war Louis Gaspare (Mike Colter), ein Gefangener des FBI, der wegen schweren Mordes beschuldigte ist. Er und Brodie konnten den Rebellen entkommen und tun sich nun zusammen, um die Passagiere zu befreien. Dabei lernen sie mehr voneinander, als sie anfangs vermutet hätten

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.