Einen der besten Filme 2022 könnt ihr schon jetzt fürs Heimkino vorbestellen

Das wohl irrwitzigste Sci-Fi-Spektakel des Jahres überzeugt viele Kritiker:innen. Gerade ist es im Kino angelaufen, jetzt könnt ihr es fürs Heimkino vorbestellen.

Everything Everywhere All at Once verspricht eines der größten Kino-Highlights des Jahres zu werden. Der abgefahrene Multiversen-Spaß mit Michelle Yeoh kommt diese Woche ins Kino. Bei Amazon, Saturn und Mediamarkt könnt ihr ihn fürs Heimkino vorbestellen.

Bald im Heimkino: Hinter dem Sci-Fi-Spektakel stecken die Marvel-Macher

In Everything Everywhere All at Once trifft eine chinesische Immigrantin (Yeoh) auf verschiedene Versionen ihrer selbst und muss das Universum retten. Das Sci-Fi-Spektakel von Dan Kwan und Daniel Scheinert (Swiss Army Man) wird von Joe und Anthony Russo produziert (Regie bei Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame).

Wann kommt Everything Everywhere All at Once ins Kino?

Diverse Kritiker:innen sind vom Sci-Fi-Kracher begeistert. Alle anderen dürfen sich selbst von dessen Güte überzeugen. Everything Everywhere All at Once läuft ab dem 28. April 2022 im Kino.

Everything Everywhere All At Once: Ein Multiversums-Kracher – nicht von Marvel

Mit Everything Everywhere All At Once bescheren uns die Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert schon jetzt eines der absoluten Kino-Highlights des Jahres 2022. Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe herrscht so auch allergrößte Begeisterung – und es wird sogar einmal die Höchstwertung gezückt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Everything Everywhere All at Once?