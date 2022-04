Einer der besten Actionfilme überhaupt: Nicolas Cage teast Fortsetzung nach 25 Jahren

Nicolas Cage genießt gerade so viel Aufmerksamkeit im Rampenlicht von Hollywood wie schon lange nicht mehr. Nun teast er die Fortsetzung zu einem seiner größten Hits: Im Körper des Feindes.

Dank dem baldigen Kinostart von Massive Talent ist Nicolas Cage derzeit wieder in aller Munde. Zwar war der Schauspieler in den vergangenen Jahren nie weg. Pausenlos stürzte er sich von einem Projekt in das nächste. Massive Talent generiert aktuell jedoch ein anderes Level an Aufsehen als die meisten Cage-Produktionen.

In der Meta-Actionkomödie spielt Cage eine Version von sich selbst. Damit einhergehend verstecken sich in Massive Talent zahlreichen Referenzen auf Cages Schaffen. Prominent vertreten ist etwa das Action-Meisterwerk Im Körper des Feindes von 1997, das ebenfalls unter dem Originaltitel Face/Off geläufig ist.

Nach Massive Talent: Nicolas Cage spricht über Face/Off 2

Unter der Regie von John Woo tauschte Cage mit John Travolta den Körper. 25 Jahre später scheint eine Fortsetzung möglich, wie Comic Book festhält.

Ich kann über eine [Face/Off-Fortsetzung] sprechen, weil es einige Telefonate mit Neal [Moritz] gab. Ich habe es sehr genossen, mit ihm beim ersten Face/Off zusammenzuarbeiten. Er ist einer der wahren, großen Produzenten in Hollywood.

Hier könnt ihr den Trailer zu Face/Off schauen:

Im Körper des Feindes - Trailer (Deutsch)

In trockenen Tüchern scheint die Fortsetzung allerdings noch nicht, denn Cage schiebt ein vorsichtiges "maybe" nach. Vielleicht kommt Face/Off 2, vielleicht auch nicht. Dass Paramount Interesse an der Marke hat, steht jedoch außer Frage. Bereits 2019 gab es diverse Meldungen über ein von Moritz produziertes Reboot.

Jetzt, wo Cage dank Massive Talent wieder eine Hollywood-Liga aufgestiegen ist, wäre es durchaus möglich, dass der nächste Face/Off-Film mit mehr Bezügen zum Original aufwartet und womöglich sogar eine direkte Fortsetzung wird.

Wollt ihr Face/Off 2 mit Nicolas Cage sehen?