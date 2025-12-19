Einer der besten Animes überhaupt bekommt zum 30. Jubiläum neuen Film – dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht

Ein Anime, der schon drei Mal spektakulär beendet wurde, erhält zum 30. Jubiläum einen weiteren Teil. Der Originalschöpfer ist involviert, aber freut euch nicht zu früh.

Fans des psychologischen Mecha-Meisterwerks Neon Genesis Evangelion haben längst gelernt, dramatisch Abschied zu nehmen. Erst durch das sämtliche Konventionen über Bord werfende TV-Finale, dann mit dem zermürbenden Alternativende The End of Evangelion und zuletzt durch Evangelion: 3.0+1.0 - Thrice Upon a Time, den Abschluss der Reboot-Reihe Rebuild of Evangelion. Mit diesem trug sich Hideaki Anno seine monumentale Anime-Schöpfung endgültig zu Grabe – dachten wir zumindest bis jetzt.

Denn in er größten Anime-Nachricht der Woche wurde jetzt überraschend bestätigt, dass es schon Anfang kommenden Jahres ein brandneues Anime-Projekt zur Feier des 30. Jubiläums von Evangelion geben wird.

Ein neuer Evangelion-Anime wird schon 2026 veröffentlicht

Wie Anime News Network meldet, findet vom 21. bis 23. Februar 2026 ein Festival zum Evangelion-Jubiläum in Yokohama statt. Zu diesem Anlass wird es einen neuen Evangelion-Film namens Evangelion:30+ zu sehen geben. Die gute Nachricht zuerst: Anno ist erneut als Drehbuchautor und Chief Supervisor involviert. Und das, obwohl er in der Vergangenheit angedeutet hatte, zukünftige Eva-Projekte würden eher von anderen Personen kommen. Die Regie selbst übernimmt sein Kollege Naoyuki Asano, der schon Key Animation bei Evangelion-Filmen beisteuerte und auch an Attack on Titan mitgearbeitet hat.

Die schlechte oder zumindest enttäuschende Nachricht: Bei dem Projekt handelt es sich lediglich um einen etwa 13-minütigen Kurzfilm. Ob dieser eine bisher unerzählte Ecke aus dem umfangreichen Neon Genesis Evangelion-Mythos beleuchtet (wie zum Beispiel die 14 Jahre zwischen Evangelion: 2.22 - You Can (Not) Advance und Evangelion: 3.33 - You Can (Not) Redo) oder nur eine Retrospektive darstellt, wissen wir noch nicht.

Schaut man sich das Preview-Bild zu Evangelion:30+ an, könnt es auch noch mal sehr meta werden: Zu sehen sind die Eva-Pilot:innen Shinji, Rei, Asuka, Kaworu und Mari in Evangelion-T-Shirts, die man eher im Merch-Shop als im NERV-Hauptquartier bekommt.

Wo kann man Evangelion streamen?

Die Originalserie Neon Genesis Evangelion sowie den Compilation-Film Death² und das Kino-Finale The End of Evangelion findet ihr bei Netflix im Stream. Die vierteilige Rebuild of Evangelion-Filmreihe ist bei Amazon Prime Video im Abo enthalten.