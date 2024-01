Einer der besten Filme 2023 erstmals im Streaming-Abo: Cate Blanchett stürzt 158 Minuten durch Psycho-Alptraum

Bei WOW könnt ihr jetzt den brillanten Tár streamen. Das Psychodrama mit einer meisterhaften Cate Blanchett begeistert als Studie über Machtmissbrauch, die immer wieder in Horror-Regionen abdriftet.

Nach 17 Jahren hat Little Children-Regisseur Todd Field 2023 seinen neuen Spielfilm Tár veröffentlicht. Die lange Wartezeit hat sich gelohnt, denn der Mix aus Drama, Psycho-Thriller und Horror-Trip ist in vielen Bestenlisten des Jahres gelandet. In der gemeinsamen Top 25 von Moviepilot und FILMSTARTS hat es Tár auch auf Platz 5 geschafft.

Falls ihr die überragende Schauspielleistung von Cate Blanchett in einer herausfordernden Studie über Machtmissbrauch, Genie-Kult und Cancel-Culture-Mechanismen verpasst habt, könnt ihr Tár jetzt erstmals im Abo streamen.

Film-Highlight im Stream: Das ist die Handlung von Tár

In Fields Werk spielt Blanchett die brillante Dirigentin und Komponistin Lydia Tár, die in Berlin das Philharmonie-Orchester leitet. Sie gilt als gefeiertes Talent, das von Menschen in ihrem Umfeld teilweise gefürchtet wird. Der nach seiner Titelfigur benannte Film lässt schließlich konkrete Vorwürfe des sexuellen Machtmissbrauchs gegen Tár aufkommen, die mit einer Tragödie rund um eine ihrer ehemaligen Schülerinnen zusammenhängen.

Tár begeistert mit Vielschichtigkeit und einer beklemmender Atmosphäre

Fields Film kreist über zweieinhalb Stunden um seine ambivalente Titelfigur, die Blanchett überragend als Machtmonster zwischen messerscharfer Intelligenz und kaltblütiger Diva verkörpert. Die schweren Anschuldigungen gegen Lydia Tár bringen Diskussionen um die Trennung von Kunst und Künstler:in ins Rollen, die heutzutage mehr denn je geführt werden müssen.

Tár ist aber weniger verkopft, als es die komplexen Themenwelten aus Fields Drehbuch vermuten lassen. Der Film ist neben der hypnotischen Performance von Blanchett auch ein beunruhigend-gespenstisches Charakterdrama, das die langsam auf die Hauptfigur zurollende Katastrophe über schleichende Horror-Elemente ausbreitet.

Universal Tár

Schreie im Park, durch den Lydia joggt, oder ständige seltsame Geräusche wirken wie aus einem Alptraum, der immer mehr zur Wirklichkeit der Protagonistin wird. Tár wirft viele Fragen auf und zwingt einen beim Schauen im gefühlten Minutentakt dazu, sich neu zur Titelfigur zu positionieren und ihr Verhalten zu hinterfragen und zu bewerten.

Über die zeitgemäße Cancel-Culture-Thematik wurde wohl noch kein ambivalenterer Film gedreht, während Todd Field durch die meisterhafte Inszenierung als Regisseur zurückgekehrt ist, der viel zu lange weg war.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

