Einer der besten Filme aller Zeiten heute im TV: Absolutes Meisterwerk von Napoleon-Regisseur Ridley Scott

Heute läuft einer der größten Kultfilme aller Zeiten im Fernsehen. Als der Star das Drehbuch zum Action-Kracher von Ridley Scott zum ersten Mal las, hielt er es aber für "absoluten Müll".

Ein Meisterwerk ist vor dem Dreh nicht zu erkennen. Das gilt auch für Ridley Scotts Action-Epos Gladiator, das heute im TV läuft. Schauspieler Russell Crowe wollte in einen Flieger steigen und abhauen, nachdem er zum ersten Mal das Drehbuch gelesen hatte. Und zwar unter anderem wegen einer zugegebenermaßen sehr skurrilen Idee.

Im TV: Action von Napoleon-Macher Ridley Scott, die seinen Star zuerst schockierte

Gladiator dreht sich um den Ex-Legionär und Arena-Kämpfer Maximus (Crowe), der durch die Eifersucht des römischen Thronerben Commodus (Joaquin Phoenix) seine Familie verliert. Desillusioniert kämpft er sich als Gladiator bis nach Rom vor, um an seinen Feinden blutige Rache zu üben.

Schaut euch hier den Trailer zu Gladiator an:

Gladiator - Trailer (Deutsch)

Ridley Scotts Historien-Spektakel wurde in den Kinos zum Hit (via The Numbers ), machte Crowe zum großen Hollywood-Star und gilt 23 Jahre später als einer der größten Kultfilme aller Zeiten. Beim ersten Lesen des Drehbuchs ärgerte der Hauptdarsteller aber über bizarre Szenen, in denen die Streitwagen der Gladiatoren Werbung für ihre Sponsoren, wie etwa eine Fabrik für Olivenöl, trugen. Dafür mag es historische Belege geben, klingt aber für viele dennoch völlig absurd. Crowe enthüllt:

Das Drehbuch war absoluter Müll. Es gab diese seltsamen Szenen, die bei einem modernen Publikum nicht ankommen würden. Die werden sagen: 'Was zum Geier ist das denn?' Ich dachte, vielleicht steige ich lieber in ein Flugzeug und haue ab. Aber meine Gespräche mit [Regisseur] Ridley Scott beruhigten mich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Kritiker:innen belohnten bei Kinostart Scotts Vision und Crowes Durchhaltevermögen (via Metacritic ). "Ein berauschendes, mitreißendes Epos, das man unbedingt auf der größtmöglichen Leinwand sehen sollte", urteilte etwa die New York Post . Gut, dass Crowe dem Flieger ferngeblieben ist.



Wann läuft Gladiator im TV?

Gladiator läuft am heutigen Samstag, den 2. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf ZDFneo. Neben Crowe und Phoenix sind unter anderem Richard Harris (Erbarmungslos) und Djimon Hounsou (Constantine) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.