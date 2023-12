Einer der besten Filme der letzten 25 Jahre erscheint in ultimativer Edel-Edition: Von diesem Gladiator-Steelbook gibt es nur wenige Exemplare

Gladiator zählt zu den besten Filmen des letzten Vierteljahrhunderts. Jetzt erscheint das Historien-Epos in einer edlen Titans of Cult-Box im Heimkino.

Vor 23 Jahren begeisterte Gladiator Zuschauer:innen wie auch Kritiker:innen und konnte fünf Oscars für sich gewinnen. Ridley Scott inszenierte den 100 Millionen US-Dollar teuren Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle und brachte damit einen Monumentalfilm aus Hollywood auf die Leinwand – zu der Zeit eine absolute Seltenheit.

Am 14. Dezember erscheint Gladiator in 4K in einer Titans of Cult Box mit vielen Extras.

Der Film liegt in einer Extended Cut und in der Kinofassung vor und ist auch einzeln in einer kürzlich erschienen 4K-Fassung * erhältlich. Außerdem könnt ihr ihn auf Blu-ray * und DVD * im Heimkino anschauen.



Das enthält die Supreme Edition

Steelbook inkl. 4K UHD & Blu-ray

Supreme Edition

Rigid Supreme Box

3 Concept Art Poster

Iconcart Metall Poster

4 Artcards

Pin

Cult Stand

Die kleinere Titans Edition * enthält neben dem Film auf 4K und Blu-ray ebenfalls den Cult Stand, den Pin, vier Artcards und die Rigid Titan Box.

Joaquin Phoenix größte Herausforderung war Gladiator

In einem Interview gegenüber Collider berichtet Joaquin Phoenix, dass ihn kein Filmset so nervös machte wie Gladiator. Die unglaublich teure und große Produktion schüchterte den jungen Schauspieler dermaßen ein, dass er zu Ridley Scott sagte, er wisse nicht, wie er es schaffen solle, hier zu performen. Noch dazu wurde bereits seit Wochen gedreht, alle waren eingespielt und er war der neue am Set.

Amazon Die Supreme Edition von Gladiator hält einige Extras bereit.

Scott ließ ihn daraufhin stundenlang die Szenen spielen, während Kamera, Licht und Ton ebenfalls ihren Job taten. Doch was Phoenix zu der Zeit nicht wusste: Der Regisseur ließ gar nicht wirklich drehen. Scott wolle keinen Film verschwenden, solange Phoenix nicht in der Lage war, seine Nervosität abzulegen und in die Rolle zu schlüpfen.

Auch Russell Crowe und Richard Harris hatten eine Strategie, um dem jungen Schauspieler zu helfen. Als Crowe seinen Kollegen fragte, was sie mit dem Jungen tun sollten, um ihm zu helfen, sagte Harris: "Lass uns ihn betrunken machen" (via E! ). Offensichtlich bekam Phoenix sich in den Griff und konnte sein unglaubliches Talent abrufen, wie er es schon in vielen Filmen unter Beweis gestellt hat. Noch heute gehört Commodus zu den besten Bösewichten der Filmgeschichte.

Gladiator wird fortgesetzt

Seit Jahren köchelt die Gerüchteküche über eine Fortsetzung des Historien-Epos und tatsächlich bestätigte Ridley Scott, dass es ein Sequel geben wird. Wieder orientiert sich der Film an einer historischen Vorlage, wird aber mit fiktiven Elementen durchmischt. Schon in Gladiator war die Hauptfigur Maximus ein rein fiktiver Protagonist und den wird es auch in der Fortsetzung geben.

Der Film soll von dem erwachsenen Lucius handeln, der inzwischen Kaiser geworden ist und den wir aus Teil eins noch als kleinen Jungen kennen. Zwar haben seine Eltern Lucilla und Lucius Versus tatsächlich existiert und hatten auch einen Sohn namens Lucius, doch dieser starb sehr jung und hatte vermutlich zum Zeitpunkt von Gladiator schon nicht mehr gelebt. Wir sind gespannt, ob auch im Sequel die Mischung aus Fiktion und historischer Wahrheit wieder so gut ineinander verwebt werden kann wie in Gladiator.

