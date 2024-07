Einer der besten Rache-Thriller aller Zeiten: Jetzt das limitierte 4K-Mediabook bestellen, bevor es ausverkauft ist

Oldboy gilt aufgrund von Inszenierung, Action und Handlung als einer der besten Rache-Thriller aller Zeiten und jetzt könnt ihr in euch in bester Qualität als Limited Edition im Mediabook nach Hause holen.

Oldboy ist eine knallharte, mit Überraschungen gespickte Mischung aus Psychodrama und Rache-Action, die Kritik wie Publikum international gleichermaßen begeistert hat. Seit dem 18. Juli 2024 ist der südkoreanische Klassiker als Limited Collector’s Edition im Mediabook in 4K Ultra HD mit zusätzlicher Blu-ray und zwei Bonus-Blu-rays erhältlich und ihr könnt ihn euch jetzt noch bei Amazon sichern *, bevor die Sonderedition ausverkauft ist.

Darum geht es in Oldboy

Der Geschäftsmann und Familienmensch Oh Dae-su (Choi Min-sik) wird ohne erkennbaren Grund entführt und 15 Jahre lang in eine Einraumwohnung ohne Fenster gesperrt. Abseits eines Fernsehers erlebt er hier all die Jahre in völliger Isolation. Eines Tages kommt er unvermittelt frei und schwört auf Rache, während sein Peiniger ihm fünf Tage Zeit gibt, um den Grund für alles herauszufinden.



In der neuen 4-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook bekommt ihr den Film erstmals mit deutscher Dolby-Atmos-Tonspur auf UHD-Blu-ray (inklusive Dolby Vision und HDR10) sowie umfangreiche Extras dazu. Dazu gehören neben einem 24-seitigen Booklet unter anderem auch eine 111-minütige Dokumentation, verschiedene Audiokommentare, Interviews mit den Beteiligten, ein zehnteiliges Making-of und mehr mit über 10 Stunden Laufzeit. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.



So gut ist Oldboy

Beim 57. Filmfestival in Cannes gab es seinerzeit mit dem großen Preis der Jury die zweitwichtigste Auszeichnung und 2016 wurde Oldboy in einer Fachumfrage der BBC auf Platz 30 der 100 bedeutendsten Filme des 21. Jahrhunderts gewählt. Auch bei Moviepilot hat es der Film auf Platz 5 der besten Psychodramen sowie Platz 7 der besten Actionfilme geschafft und die FILMSTARTS-Kritik hat mit 5 von 5 Sternen ebenfalls eine Auszeichnung als Meisterwerk vergeben.

Dort heißt es, dass es sich bei Oldboy um ein grandios-verzwicktes Action-Drama handelt, das durch starke Kampfszenen, exzellente Schauspielleistungen, eine famose Optik sowie eine Erzählstruktur besticht, deren überraschende Aufklärung es mit Filmen wie Memento oder The Game aufnehmen kann.

Abseits dessen sei der abgrundtief düstere Film in seiner Gewalttätigkeit, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht an Tarantinos Rache-Inferno Kill Bill Volume 1 heranreiche, jedoch auch bestimmt nicht jedermanns Sache. Wer aber einen Draht zum asiatischen Kino habe, werde Oldboy lieben, heißt es.



Oldboy-Remake als Serie in Planung

Nach der indischen Version Zinda - Ein gestohlenes Leben und dem verrissenen US-Remake von 2013 mit Josh Brolin von Spike Lee, plant Original-Regisseur Park Chan-wook zusammen mit Lionsgate gegenwärtig eine englischsprachige Serienadaption des Stoffes. Die nunmehr dritte Neuauflage soll die ursprüngliche kreative Vision "in die neue Welt des Fernsehens bringen".



Aktuell soll sich die Serienversion von Oldboy aber noch in einem frühen Planungsstadium befinden und laut den letzten Informationen noch kein Streaming-Dienst oder TV-Sender involviert sein. Dementsprechend könnte es auch noch Jahre dauern, bis es die Serienadaption zu sehen gibt.



