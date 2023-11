Einer der besten Sci-Fi-Filme 2022 erscheint in 8 Tagen erstmals fürs Heimkino: Er rettete eine ganze Reihe

Diese Sci-Fi-Überraschung war zunächst nur bei Disney+ verfügbar und jetzt könnt ihr euch die rettende Fortsetzung einer beliebten Filmreihe auch auf Disc nach Hause holen.

Predator mit Arnold Schwarzenegger und Predator 2 mit Danny Glover sind waschechte Sci-Fi-Kultfilme aus dem letzten Jahrtausend. Neben der Crossover-Reihe Alien vs. Predator erhielten sie mit Predators und Predator - Upgrade allerdings nur sehr durchwachsen aufgenommene Fortsetzungen. Bis 2022 das Prequel Prey von Dan Trachtenberg kam und das schwierige Erbe etwas überraschend deutlich besser antrat.

Am 8. Dezember erscheint der sehenswerte Überlebenskampf einer amerikanischen Ureinwohnerin mit einem übermächtigen Monster aus dem All nun erstmals in der Heimkinoauswertung auf Disc und ihr könnt euch das Ganze in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray bei Amazon sichern *. Wahlweise gibt es auch nur die Blu-ray * oder eine DVD *.

Darum geht es im Predator-Prequel Prey

Das Prequel zur Predator-Reihe spielt rund 300 Jahre vor den ursprünglichen Filmen und erzählt die Geschichte von Naru (Amber Midthunder) vom Volk der Comanchen. Naru will, so wie auch die männlichen Mitglieder ihres Stammes, Jägerin werden, hat dabei als Frau allerdings einen schweren Stand.

Als ihr Lager von einer noch unbekannten Gefahr bedroht wird, erhält sie notgedrungen die Gelegenheit sich zu beweisen, jedoch entpuppt sich die Bedrohung als ein hoch entwickeltes, außerirdisches Wesen. Dieses geht mit einem für die Comanchen völlig unbekannten Arsenal an Waffen auf die Jagd und es kommt zum spannungsgeladenen Showdown zwischen Naru und dem Predator.

So gut ist Prey als Predator-Fortsetzung



In der Moviepilot-Community hat der Film eine überdurchschnittliche Wertung mit 6,6 von 10 Punkten erhalten und in der FILMSTARTS-Kritik ebenfalls gute 3,5 von 5 Sternen. Im Fazit wird Prey als "unterhaltsamer Sci-Fi-Actioner mit einer sehr starken Hauptdarstellerin und einigen CGI-Schwächen" betitelt, der nach lauem Anfang in der zweiten Hälfte reihenweise "Gewaltspitzen liefert, die man sich von einem R-Rated-Predator-Prequel auch erwarten würde". Aufgrund der allgemein positiven Resonanz zum Film ist übrigens sogar eine direkte Fortsetzung denkbar.



Für Fans der Predator-Reihe dürfte der Film zweifelsohne ein Muss in der Sammlung sein und auch Fans von Alien- sowie Sci-Fi-Filmen allgemein sollten ebenfalls auf ihre Kosten kommen – nicht zuletzt wegen des unverbrauchten Settings für das Genre.



