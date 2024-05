Einer der besten Sci-Fi-Filme, den fast niemand kennt, wird nach 11 Jahren überraschend fortgesetzt

Einer der größten Sci-Fi-Geheimtipps des letzten Jahrzehnts erhält überraschend eine Fortsetzung, um auch in Zukunft für Verblüffung und Hirnknoten im bestmöglichen Sinne zu sorgen.

Science-Fiction-Filme, die einen bleibenden Eindruck schinden und innerhalb ihres Genres noch für Staunen sorgen, sind selten. Coherence ist einer dieser verblüffenden Filme, die sich ins eigene Hirn bohren und einen nicht mehr loslassen. Nicht ohne Grund landete der Film auf Platz 3 unserer 50 besten Sci-Fi-Filme seit 2000. Nun erhält der Geheimtipp nach 11 Jahren überraschend eine Fortsetzung.

Sci-Fi-Meisterwerk Coherence bekommt Fortsetzung, die euer Gehirn endgültig verknoten soll

2013 schlug der kleine Indie-Film Coherence große Sci-Fi-Wellen. Dabei beginnt die Erzählung wenig genretypisch mit einer Dinnerparty von acht Freunden. Em (Emily Baldoni), Kevin (Maury Sterling), Mike (Nicholas Brendon) und Co. wollen einen netten Abend miteinander verbringen. Doch dann zieht ein Komet am Himmel vorbei, ein Stromausfall legt die Nachbarschaft lahm und seltsame Ereignisse lassen sie die Realität zunehmend infrage stellen.



Was als nächstes passiert, muss man selbst erlebt haben, um sich unvoreingenommen von Coherence überrollen zu lassen. Nur so viel: Im Internet existieren nach der Seherfahrung dieses Gedankenexperiments viele Info-Grafiken, um den Knoten in eurem Hirn wieder zu lösen.

Minimalistisch über 5 Nächte im Haus des Regisseurs James Ward Byrkit gedreht, beweist Coherence, dass eindrückliche Sci-Fi-Filme nicht immer Weltraumschlachten oder fliegende Autos brauchen. Die zunehmend komplexere Handlung entfaltet sich mit genüsslicher Spannung. Jetzt ist laut Deadline ein Sequel auf dem Weg. Filmemacher Byrkit erklärte:



Seit der Film herauskam, wurde ich mit Vorschlägen für Sequels und Remake-Angeboten überschüttet. Aber nichts davon hat uns inspiriert, bis [Produzentin] Kate Andrews mir eine E-Mail mit zwei Worten schickte, die diese Box aufgeschlossen haben. Entweder ist sie ein Genie oder aus einer parallelen Realität, wo Alex Manugian und ich den Film schon geschrieben haben, den sie uns jetzt vorschlägt.

Welche zwei magischen Worte die Sci-Fi-Fortsetzung angestoßen haben und wie Coherence 2 an den Vorgängerfilm anknüpft, verrät er allerdings nicht. Die Handlungsdetails werden vermutlich bis zum Start streng von Schrödingers Katze bewacht.

Wie ihr den Sci-Fi-Thrillers Coherence vor Teil 2 schauen könnt

Coherence könnt ihr im Stream aktuell nur bei Apple kaufen oder leihen. Oder ihr holt euch gleich die DVD oder Blu-ray * nach Hause.

Wann kommt das Sci-Fi-Sequel? Der zweite Teil von Coherence wird von James Ward Byrkit und seinem Team voraussichtlich nicht vor 2025 fertiggestellt werden.

