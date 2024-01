Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 10 Jahre ist bei Netflix – der Held stirbt darin 26 Mal

Die Hollywood-Stars Tom Cruise und Emily Blunt sterben im großen Sci-Fi-Blockbuster nicht nur einmal, sondern Dutzende Male. Solltet ihr ein Abonnement bei Netflix haben, ist dieser Film ein absolutes Muss für Sci-Fi-Fans.

Fans von Edge of Tomorrow warten schon mehrere Jahre auf eine Fortsetzung des Sci-Fi-Geniestreichs. Dank eines neuen Deals könnte es sein, dass wir Tom Cruise und Emily Blunt bald wieder in den gefeierten Rollen der Zeitreisenden erleben werden. Wer den Kino-Kracher bislang ignoriert hat, sollte den Film aktuell auf Netflix nachholen.

Bei Netflix könnt ihr mitzählen, wie oft Tom Cruise und Emily Blunt in Edge of Tomorrow sterben

Die Ereignisse aus Edge of Tomorrow basieren auf dem japanischen Roman All You Need is Kill von Hiroshi Sakurazaka. Tom Cruise schlüpft in die Rolle von Major William Cage und muss sich einer außerirdischen Bedrohung stellen. Die sogenannten Mimics haben bereits einen Teil der Menschheit ausgelöscht und müssen aufgehalten werden.

Der besondere Kniff an dem Film ist, dass die Zeit mehrmals zurückgedreht wird. Sowohl Cage als auch Seargent Rita Vrataski (Emily Blunt) erleben immer denselben Tag. Da sie ihr Gedächtnis dabei nicht verlieren, können sie die Schritte der Aliens voraussagen. Das hilft ihnen, bei jedem Durchgang noch länger auf dem Schlachtfeld zu überleben.

Edge of Tomorrow ist einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Dekade

Aus Spoiler-Gründen werden wir nicht genauer darauf eingehen,. Insgesamt muss Tom Cruise ganze 26 Mal ins Gras beißen . Falls ihr nach dem Film noch Fragen zur Zeitschleife habt, erklären wir es euch in einem separaten Artikel zu Edge of Tomorrow

Für die Moviepilot-Redaktion zählt Edge of Tomorrow zu den besten Sci-Fi-Filmen der 2010er-Jahre. Der Film landet im großen Dekaden-Ranking auf Platz 81. Er hebt sich durch seine Effizienz und Geradlinigkeit ab, mit der die einfache Geschichte erzählt wird.

Tom Cruise ist mit seinen actionreichen Stunts ein großer Pluspunkt. Neben der Action kann der Sci-Fi-Knaller ebenso mit seinem Humor überzeugen. Die Gags zünden jedes Mal und sind gut platziert. Das liegt unter anderem daran, dass Tom Cruise und Emily Blunt wunderbar miteinander harmonieren.

Edge of Tomorrow 2 steht dank eines neuen Deales unter einem guten Stern

Tom Cruise hat einen Deal mit dem Studio Warner Bros. abgeschlossen, der einen Vertrag für mehrere Filme beinhaltet. Emily Blunt spricht sich für die Fortsetzung aus. Das einzige Problem wäre der volle Terminkalender von Tom Cruise.

Zuletzt war der Schauspieler in Mission: Impossible 7 zu sehen. Womöglich ergibt sich in den nächsten Jahren eine Lücke im Kalender. Dadurch könnte es Tom Cruise schaffen, an Edge of Tomorrow 2 mitzuwirken. Sci-Fi-Fans würden es ihm danken.