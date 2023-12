Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahres vereint Apocalypse Now und Blade Runner im spektakulären Roboter-Krieg: Sichere dir die beste erhältliche Heimkinofassung

Der Sci-Fi-Epos The Creator erzählt von dem Krieg zwischen Menschen und Robotern. Die bildgewaltige Originalstory ist nicht nur was für die Augen, sondern auch fürs Herz. Bald erscheint der Film von Regisseur Gareth Edwards fürs Heimkino.

Sieben Jahre nachdem Regisseur Gareth Edwards mit Rogue One: A Star Wars Story ein Kriegsepos inszeniert hatte, folgte der nächste gigantische Sci-Fi-Kriegsfilm. The Creator wartet mit großartigen Bildern auf und einer Story, die ans Herz geht. Zum Start wurde der Film mit Leinwandgrößen wie Apocalypse Now und Blade Runner in einem Atemzug genannt, doch der kommerzielle Erfolg an den Kinokassen blieb aus.

Dafür kann The Creator seine Aufnahmen bald im Heimkino abspielen. Am 19. Januar erscheint unter anderem das limitierte Steelbook und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

The Creator – Limitiertes Steelbook auf 4K + Blu-ray Deal Zum Deal

Die limitierte 4K-Fassung * und die Blu-ray-Edition * enthalten das Making-of als Bonusmaterial. Auf DVD * ist dies nicht enthalten. Amazon Prime Video * bietet den Roboterfilm in der Kauf- und Leihversion an.



The Creator: Mit geringem Budget zu großartigen Bildern

Edwards führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch und kreierte so eine Originalgeschichte, die in einer Zeit der Sequels, Remakes und Prequels richtig erfrischend wirkt. Bei der emotionalen Geschichte des Films habe er sich von Steven Spielbergs E.T. inspirieren lassen, wie er auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Bei dem Alien-Klassiker habe er geweint und genau diese emotionale Reaktion wollte er auch mit seinem Film auslösen.

Amazon The Creator wurde in acht verschiedenen Ländern gedreht.

Dabei war es zunächst nicht so leicht, dem Studio seine Idee zu verkaufen, denn aufwendige Sci-Fi-Epen kosten schnell an die 200 bis 300 Millionen US-Dollar. Edwards erwies sich als echter Sparfuchs, in dem er zu seinen Indie-Wurzeln zurückkehrte. Er arbeitete mit einem kleinen Team, um flexibel zu sein und so die Dreharbeiten in die echte Welt anstelle vor den Greenscreen zu legen. Die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen drehten sie in acht verschiedenen Ländern. Erst in der Postproduktion wurden die Sci-Fi-Elemente auf die Originalbilder gelegt, wie Edwards hier ausführlich berichtet.

Aus den 80 Millionen Dollar Budget hat Edwards alles herausgeholt, denn die starken Aufnahmen können sich sehen lassen. Profitabel war der Film leider dennoch nicht und spielte nur 98 Millionen wieder ein (via The Numbers ). Dennoch sieht man hier die großartigen Fähigkeiten des Regisseurs, der laut Insidern nun auch im Gespräch sein könnte, Thor 5 zu übernehmen. Die Marvel-Reihe würde dadurch um einiges düsterer werden.

The Creator – Limitiertes Steelbook auf 4K + Blu-ray*



Darum geht es im Si-Fi-Epos The Creator

Im Jahr 2070 hat ein verheerender Krieg die Welt gespalten. Auf der einen Seite leben die Menschen im Westen, auf der anderen, im neuen Kontinent New Asia, die Roboter. Hinter der rapiden Evolution der künstlichen Intelligenz steckt der sagenumwobene "Schöpfer" Nirmata. Während die Vereinigten Staaten den Kontinent bombardieren und bedrohen, soll der Ex-Soldat Joshua (John David Washington), Nirmata aufspüren. Doch dieser ist nicht, was sich der Spezialagent vorgestellt hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.