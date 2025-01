Mit Andor kehrt dieses Jahr die beste Star Wars-Serie zurück. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Start der 2. Staffel. Insgesamt erwarten uns zwölf neue Episoden, die direkt in Rogue One münden.

Drei Jahre nach dem Start von Andor kehrt die gefeierte Star Wars-Serie endlich mit neuen Folgen zurück. Diego Luna übernimmt einmal mehr die Rolle des aus Rogue One: A Star Wars Story bekannten Cassian Andor, der von einem Kleinkriminellen in den Straßen von Ferrix zu einer wichtigen Figur der Rebellion gegen das Imperium aufsteigt und später sogar beim Diebstahl der Pläne für den Todesstern beteiligt ist.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

Die 2. Staffel von Andor startet am 22. April 2025 in den USA. Durch die Zeitverschiebung kommen die Folgen bei uns erst einen Tag später an. Ab dem 23. April 2025 können wir wieder in die düstere Welt der Star Wars-Serie bei Disney+ eintauchen.

Wie viele Folgen hat Andor Staffel 2?

Genauso wie in der ersten Runde erwarten uns in der 2. Staffel zwölf Folgen. Diese zwölf Episoden unterteilen sich in vier Story-Arcs mit je drei Episoden. Jeder Arc deckt ein Jahr im Leben von Cassian Andor ab.

Wann spielt Andor Staffel 2?

Die 1. Staffel von Andor setzte fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One ein. Die 2. Staffel kommt mit jedem Story-Arc ein Jahr näher an den Film heran, sodass am Ende ein nahtloser Übergang entsteht. Konkret werden also die Jahre 4, 3, 2 und 1 vor der Schlacht um Yavin erzählt, die nach Rogue One in Krieg der Sterne stattfindet.

Gibt es schon einen Trailer zu Andor Staffel 2?

Bisher wurde noch kein Trailer offiziell im Internet veröffentlicht. Erstes Behdin-the-Scenes-Material aus der 2. Staffel debütierte auf der Star Wars Celebration 2023. Zudem kamen die Anwesenden bei der D23 2024 in den Genuss eines ersten Trailers. Allzu lange sollte die Online-Veröffentlichung nicht mehr auf sich warten lassen.

Wer gehört zur Besetzung von Andor Staffel 2?

Der vollständige Cast der 2. Staffel von Andor ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich dürfen wir uns aber auf die Rückkehr folgender Stars freuen:

Kehrt Darth Vader in Andor Staffel 2 zurück?

Eine der denkwürdigsten Szenen in Rogue One ist der Auftritt von Darth Vader im Finale. Je näher sich Andor Richtung Rogue One bewegt, desto dringlicher wird die Frage, ob sich womöglich auch Vader in die Serie verirrt. Bisher gibt es dazu allerdings keine offiziellen Informationen. Vorerst müssen wir uns mit Orson Krennic zufriedengeben.

Wer steckt hinter Andor Staffel 2?

Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy (Michael Clayton) hält auch bei der 2. Staffel von Andor die kreativen Zügel in Händen. Er begleitet das Projekt seit der ersten Stunde und war ebenfalls in die Entstehung von Rogue One involviert.

Kommt Andor Staffel 3 zu Disney+?

Obwohl Andor ursprünglich mit fünf Staffeln geplant war, stellte sich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt der Produktion heraus, dass dieser Plan nicht umsetzbar ist. Die 2. Staffel von Andor wird auch die letzte der Star Wars-Serie sein. Eine 3. Staffel wird es nicht geben. Nach dem Serienfinale besteht dennoch die Möglichkeit, dass einzelne Figuren in anderen Projekten in der weit entfernten Galaxis auftauchen können.