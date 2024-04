Einer der besten Thriller überhaupt erstmals in idealer Qualität verfügbar: Er machte einen Schauspiel-Star über Nacht berühmt

Einer der großartigsten Thriller, auf dem Edward Norton seine gesamte Karriere errichtet hat, erscheint heute neu im Heimkino. Wer den Film voller Wendungen noch nicht kennt, sollte ihn dringend nachholen.

Es gibt Filme, die sich für immer ins Gedächtnis brennen und die Weichen für den gesamten Werdegang eines neuen Stars stellen. Zwielicht - Primal Fear ist einer dieser Filme. Er machte nicht nur den späteren Fight Club-Star Edward Norton schlagartig berühmt, sondern ist das Meisterstück einer wendungsreichen Erzählung, die einen am Herzen packt und durch die Mangel dreht. Heute, am 11. April 2024, erscheint Zwielicht als Remastered Edition neu auf Blu-ray und erstmals als 4K UHD *.

Unvergleichlicher Gerichts-Thriller: Zwielicht ist verheerend gut

Chicago liegt Martin Vail (Richard Gere) in den 1990ern zu Füßen. Der Star-Anwalt ist in Zwielicht dafür bekannt, jeden Verbrecher vor Gericht zu verteidigen, wenn das Geld stimmt oder der damit einhergehende Ruhm sein Gesicht in die Nachrichten befördert. Die Frage nach Schuld oder Unschuld ist für ihn unwichtig.

Als Messdiener Aaron Stampler (Edward Norton) angeklagt wird, den einflussreichen Erzbischof auf grausamste Weise ermordet zu haben, übernimmt Vail den Klienten sogar ohne Bezahlung. Doch kann er den schüchternen jungen Mann vor dem elektrischen Stuhl bewahren, wenn die Staatsanwaltschaft, mit seiner Ex-Flamme Janet Venable (Laura Linney) an der Spitze, den Jugendlichen um jeden Preis verurteilt sehen will? Der brillante Gerichtskrimi beantwortet diese nervenaufreibende Frage im Heimkino nun sogar in 4K.

Paramount Pictures Zwielicht - Primal Fear: mit Edward Norton und Richard Gere

Zwielicht ist ein Film, der erlebt werden muss, ohne vorher zu viel über die Haken zu wissen, die die wendungsreiche Geschichte mit immer neuen Enthüllungen schlägt. Von einer stadtweiten Verschwörung bis zu fantastisch gezeichneten Figuren müssen wir zusammen mit Richard Geres Anwalt unser Bild von Wahrheit und Gerechtigkeit überdenken.

Bis in die Nebenrollen ist der Thriller dabei hochkarätig besetzt, denn neben Frances McDormand als Psychologin und (der damals noch unbekannten) Laura Linney als Gegen-Anwältin trumpft Zwielicht auch noch mit Alfre Woodard, Terry O'Quinn, Maura Tierney und dem jüngst verstorbenen Andre Braugher als jungem Kanzlei-Gehilfen auf. Den bleibendsten Eindruck hinterlässt allerdings Edward Norton in seiner allerersten Spielfilm-Rolle.

Zwielicht machte Edward Norton weltberühmt und ebnete seine Karriere

In den Extras der 4K- und Blu-ray-Scheiben geben vier spannende Making-ofs Einblick in die Entstehung von Zwielicht, die den Hype um Edward Nortons geniale Besetzung erst richtig verstehen lassen. Stars und Filmschaffende blicken zurück auf das Risiko, das Regisseur Gregory Hoblit und Casterin Deborah Aquila mit dem unbekannten 17-Jährigen eingingen, der sie bei seinem Vorsprechen alle wegpustete.

Paramount Pictures Zwielicht - Primal Fear: Paraderolle für Edward Norton

Nach 2500 Bewerbern und einer Absage von Leonardo DiCaprio bekam Edward Norton die Rolle, die sein Talent der Filmbranche auf einen Schlag offenbarte: Denn das außergewöhnliche Casting-Video machte daraufhin unter der Hand in Hollywood die Runde und brachte ihm sofort zwei weitere Rollen ein (Alle sagen: I Love You und Larry Flynt - Die nackte Wahrheit), ohne dafür Vorsprechen zu müssen.

Wer ihn als Aaron Stampler in Zwielicht gesehen hat, wird außerdem verstehen, wie der Part des stotternden Mordverdächtigen die Weichen für Edwards Nortons weitere Karriere stellte. Rollen wie Fight Club, The Score, American History X und Der unglaubliche Hulk spielen alle mit der Wandlungsfähigkeit, die Norton zuallererst in Zwielicht zeigen durfte und damit Filmschaffende und Publikum gleichermaßen ehrfürchtig zurückließ.

Jetzt gibt es das nervenaufreibend große Schauspielkino von Zwielicht endlich in bester Qualität fürs Heimkino. Damit ihr in höchster Auflösung keinen zuckenden Muskel verpasst, wenn die Stars sich gegenseitig an die Wand spielen.

