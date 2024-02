Einer der besten Western aller Zeiten: Schnappt euch jetzt die ideale Version fürs Heimkino in perfekter Qualität

Mit vier Oscars ausgezeichnet, darunter auch für den besten Film: Den Western, der mit gewaltverherrlichenden Klischees bricht, gibt es in der hochauflösenden 4K UHD und Blu-ray-Fassung fürs Heimkino.

Neben der wichtigsten Oscar-Kategorie konnte Erbarmungslos 1993 den Goldjungen für die beste Regie (Clint Eastwood), den besten Nebendarsteller (Gene Hackman) und den besten Schnitt (Joel Cox) einheimsen.

Bei Amazon bekommt ihr die aktuell beste Heimkinofassung von Erbarmungslos * in einem 2-Disc-Set. Das Bonusmaterial umfasst unter anderem vier Dokumentationen, einen Audiokommentar und eine Episode der Western-Serie Maverick mit einem jungen Clint Eastwood.



Darum geht es in dem Western-Meisterwerk Erbarmunglos

Der Witwer William ‘Bill’ Munny (Clint Eastwood) führt mit seinen Kindern ein tristes Leben als Schweinezüchter, bis der kurzsichtige Möchtegern-Revolverheld Schofield Kid (Jaimz Woolvett) auftaucht, der ihm von einem lukrativen Auftrag berichtet. Die Prostituierte Strawberry Alice (Frances Fisher) hat ein saftiges Kopfgeld auf zwei Viehtreiber ausgesetzt, die ihrer Kollegin Delilah (Anna Levine) das Gesicht zerschnitten haben.

Amazon Erbarmungslos auf 4K UHD und Blr-ray.

Da der Sheriff (Gene Hackman) das Verbrechen nur milde bestraft, soll nun das Kopfgeld die Profis auf den Plan rufen und für Gerechtigkeit sorgen. Kid, Bill und sein alten Partner Ned Logan (Morgan Freeman) machen sich auf den Weg, die Verbrecher zu finden und die Ehre der Prostituierten wiederherzustellen.

Erbarmungslos ist einer der besten Western aller Zeiten

Erbarmungslos konnte die Academy überzeugen und auch auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf 96 Prozent. Nur 11 Jahre nach der Veröffentlichung des Westerns entstand das japanische Remake The Unforgiven, welches mit 94 Prozent ebenfalls hochbewertet wird.

Auch in unserer Community ist Erbarmungslos äußerst beliebt und findet sich auf Platz 5 der besten Western und auf Platz 8 der besten Gerechtigkeitsdramen wider. Was den Film von den meisten Vertretern seines Genres unterscheidet ist, dass die Rolle der gesetzlosen Helden und gewaltverherrlichenden Darstellungen infrage gestellt werden und Eastwood somit einen Anti-Western geschaffen hat. Auf Filmstarts heißt es in der Kritik:

Die Komplexität der Handlung und der Motivationen und die Konsequenz, mit der Eastwood den Western „zu Ende denkt“, lassen „Unforgiven“ zu einem realistischen, beeindruckenden Drama werden – in einer Zeit, in der niemand mehr nach dem Genre zu rufen schien.

