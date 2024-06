Einer der bildgewaltigsten Kriegs-Blockbuster der letzten 20 Jahre soll als Serie neu aufgelegt werden – und es kommt noch besser

Nach Jahren gibt es Neuigkeiten aus dem 300-Franchise. Der Zack Snyder-Blockbuster mit Gerard Butler soll als Serie neu aufgelegt werden und der Regisseur könnte auch zurückkehren.

Mit dem überstilisierten Kriegsepos 300 schuf Zack Snyder einen seiner ikonischsten Filme überhaupt. 2014 erschien noch die Fortsetzung 300: Rise Of An Empire, die der Regisseur nicht mehr selbst inszeniert hat.

Nach Jahren gibt es jetzt eine neue Meldung aus dem Fantasy-Action-Franchise: 300 soll als Serie neu aufgelegt werden. Wenn alles gut geht, ist Snyder auch wieder als Regisseur daran beteiligt.

300-Serie kommt und Zack Snyder verhandelt um Regie dafür

Laut Variety befindet sich eine neue 300-Serie auf Grundlage des Zack Snyder-Blockbusters in früher Entwicklung. Inhaltliche Details sind bislang nicht bekannt, die Produktion soll aber als Prequel angelegt sein und somit zeitlich vor den Ereignissen des Films von 2006 spielen.

Eine Rückkehr des damaligen Hauptdarstellers Gerard Butler dürfte dadurch also ausgeschlossen sein. Dafür soll Zack Snyder selbst als Regisseur und ausführender Produzent an der 300-Serie beteiligt werden. Zurzeit befindet er sich dafür noch in Verhandlungen.

Hier könnt ihr mal wieder einen Trailer zu 300 schauen:

300 - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet die neue 300-Serie?

Ein Startdatum für die Neuauflage des Fantasy-Action-Spektakels gibt es noch nicht. Vor 2025, womöglich sogar erst 2026, solltet ihr aber nicht mit einem Release der geplanten 300-Serie rechnen.

Falls ihr Snyders visionären Blockbuster mal wieder schauen wollt, könnt ihr 300 gerade zum Beispiel bei Netflix im Abo streamen.

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.