Einer der größten Fantasy-Filme 2023 hat ein Universum mit 16 Filmen beendet: Ihr könnt ihn jetzt streamen, obwohl er noch im Kino läuft

Noch läuft das Superhelden-Spektakel mit Jason Momoa im Kino, doch auf Amazon Prime könnt ihr Aquaman - Lost Kingdom bereits kaufen oder leihen. Auch fürs Heimkino wird der letzte DC Film der Reihe in verschiedenen Ausführungen erscheinen.

Wer es nicht mehr ins Kino schafft, der muss trotzdem nicht auf den DC-Fim Aquaman - Lost Kingdom verzichten, denn Amazon Prime bietet den Film schon jetzt zum Kaufen oder Leihen an. So könnt ihr ihn ganz bequem von der Couch aus erleben. Wer sich schon jetzt auf die Heimkino-Editionen freut, die am 21. März erscheinen, der kann sie außerdem schon jetzt vorbestellen.

Darum geht es in Aquaman 2

Aquaman (Jason Momoa) hat alle Hände voll zu tun, muss er einerseits die Pflichten als König von Atlantis erfüllen, auf der anderen Seite als Superheld und Familienmensch seiner Rolle gerecht werden. Doch ein alter Feind bringt noch mehr Chaos ins Leben von Aquaman, denn um ihn zu besiegen, muss er mit seinem eingesperrten und zerstrittenen Bruder Orm (Patrick Wilson) zusammenarbeiten.

Warner Bros. Aquaman: Lost Kingdom

Denn Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) ist noch immer davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Dank des geheimnisvollen Schwarzen Dreizack ist er mächtiger und entschlossener als je zuvor. Das Relikt ist in der Lage, eine uralte und unheilvolle Macht zu entfesseln, mit der er Aquaman und das ganze Königreich zerstören kann.

Aquaman 2 beendet DC Extended Universe

Das Marvel Cinematic Universe ist, mit einem Einspielergebnis von fast 30 Milliarden US-Dollar, das erfolgreichste Film-Franchise. Das DCEU als größter Superhelden-Konkurrent machte in den letzten Jahren vor allem mit seinen chaotischen Produktionsbedingungen Schlagzeilen und kommt auf nicht mal ein Drittel der Einspielergebnisse.

Aquaman ist der einzige Film, der die Milliardenmarke knackte, Teil 2 kommt bisher leider nicht an das Einspielergebnis heran (via The Numbers ). Doch auch, wenn DC nicht mit dem finanziellen Erfolg von Marvel mithalten kann, sind in dem letzten Jahrzehnt 16 Filme entstanden, die wir hier für euch zusammengefasst und gerankt haben.

Alle vorbestellbaren Heimkino-Editionen von Aquaman 2

Obwohl Aquaman hierzulande noch in den Kinos läuft, erscheinen bereits am 21. März die Heimkino-Editionen. Das limitierte Steelbook mit 2 Discs in 4K und Blu-ray ist aktuell noch nicht auf Amazon gelistet, aber bei Saturn könnt ihr es schon jetzt vorbestellen.

