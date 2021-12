Einer der größten Keanu Reeves-Flops kriegt eine Fortsetzung mit Action-Legende

Das Fantasy-Epos 47 Ronin mit Keanu Reeves in der Hauptrolle wurde zum Millionengrab. Die Fortsetzung kommt trotzdem – und erfindet die Geschichte der ausgestoßenen Samurai neu.

Während wir dem Start von Matrix Resurrections entgegenfiebern, meldet sich einer der größten Keanu Reeves-Flops aus der Versenkung zurück: 47 Ronin. Der sündhaft teure Fantasy-Blockbuster eroberte vor acht Jahren die große Leinwand, konnte sich an den Kinokassen jedoch nicht beweisen. Teil 2 hat trotzdem grünes Licht erhalten.

Nicht nur das: Wie Collider berichtet, haben die Dreharbeiten zur 47 Ronin-Fortsetzung bereits angefangen. Gedreht wird aktuell in Budapest, wo 2011 auch große Teile des Originals umgesetzt wurden. Mit einem klassischen Nachfolger haben wir es hier allerdings nicht zu tun. Im 47 Ronin-Universum werden sich einige Dinge verändern.

Nach dem Keanu Reeves-Flop: 47 Ronin erfindet sich neu

Die 47 Ronin-Fortsetzung überrascht mit einem Zeitsprung von 300 Jahren und verlagert die Handlung in die Gegenwart. Nachdem sich Keanu Reeves als gesetzloser Samurai durch das späte mittelalterliche Japan kämpfte, findet die Fantasy-Action nun in der modernen Welt statt, wo Samurai-Clans im Verborgenen existieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu 47 Ronin schauen:

47 Ronin - Trailer (Deutsch) HD

Damit einhergehend verliert die Fortsetzung den ursprünglichen Protagonisten der Geschichte. Keanu Reeves wird nicht als Kai zurückkehren. An seine Stelle treten neue Figuren, die von Anna Akana und Mark Dacascos gespielt werden.

Akana war zuletzt in der Netflix-Serie Jupiter's Legacy zu sehen. Dacascos ist bekannt aus unzähligen Actionfilmen und kämpfte in John Wick: Kapitel 3 sogar gegen den von Reeves verkörperten Auftragskiller. Seien beeindruckenden Martial-Arts-Fähigkeiten stellte er kürzlich auch in Wu Assassins, der Netflix-Serie mit Iko Uwais, unter Beweis.

Inszeniert wird der neue 47 Ronin-Film von Ron Yuan, der weit über 150 Einträge als Schauspieler in seiner Filmographie stehen hat. Mit diversen Kurzfilmen und Musikvideos probierte er sich ebenso hinter der Kamera aus. Der bekannteste Film, den er als Regisseur umgesetzt hat, dürfte Step Up-Auskopplung Step Up: Jahr des Tanzes sein.



Wollt ihr die 47 Ronin-Fortsetzung sehen?