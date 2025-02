Einer der größten Regisseure aller Zeiten dreht nach 6 Jahren wieder einen Spielfilm – und der abgefahrene Titel klingt schon perfekt

Mit diesem Film hat vermutlich niemand gerechnet: Werner Herzog kehrt für einen neuen Spielfilm auf den Regiestuhl zurück und dreht mit den Schauspielschwestern Rooney und Kate Mara.

Diese Woche hat es schon einige große Nachrichten aus der Filmwelt gegeben, etwa die ersten bewegten Bilder aus Jurassic World: Die Wiedergeburt und The Fantastic Four: First Steps. Die folgende Ankündigung stellt jedoch alles in den Schatten: Werner Herzog hat mit der Arbeit an einem neuen Film begonnen.

Herzog, bekannt für Meisterwerke wie Fitzcarraldo und Aguirre, der Zorn Gottes, ist eine der markantesten Stimmen des Weltkinos und stellt die Form der bewegten Bilder seit über sechs Dekaden auf den Prüfstand. In den vergangenen Jahren war er aber fast ausschließlich im Dokumentarbereich unterwegs. Das ändert sich nun.

Werner Herzog dreht neuen Film mit Rooney und Kate Mara

Wie Deadline berichtet, steht Herzogs erster Spielfilm seit dem 2019 erschienenen Family Romance, LLC fest. Allein der Titel dürfte für einiges an Aufsehen sorgen: Bucking Fastard. Was genau dahinter steckt, ist unklar. Es ist auf alle Fälle sehr offensichtlich, dass hier jemand die Anfangsbuchstaben der Worte vertauscht hat.

Möglicherweise ist es nur ein Scherz oder ein weiterer Troll-Move von Herzog, der nie darum verlegen ist, sein Publikum zu irritieren. Nicht selten lässt er uns rätseln, ob das, was in seinen Filmen gezeigt wird, gerade wirklich passiert. Wir dürfen gespannt sein, um welche ekstatische Wahrheit es sich bei dem Bucking Fastard handelt.

Herzog schreibt das Drehbuch und übernimmt die Regie. In den Hauptrollen sind Rooney Mara (Carol) und Kate Mara (Der Marsianer) zu sehen. Bucking Fastard markiert den ersten Film, in dem die beiden Schauspielschwestern gemeinsam vor der Kamera stehen. Hier reiht sich wirklich ein unerwartetes Highlight an das andere.

Zum Weiterlesen: Werner Herzog im Kampf mit der eigenen Persona

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Laut Deadline soll die Geschichte von wahren Begebenheiten über die identischen Zwillingsschwestern Joan und Jean Fergusson inspiriert worden sein, die am Rande der Gesellschaft lebten. Von diesen Randexistenzen hat Herzog bereits einige in seinen Filmen porträtiert.

Wann startet Bucking Fastard von Werner Herzog im Kino?

Das ist bisher leider nicht bekannt. Da noch nicht einmal die Dreharbeiten angefangen haben, werden wir uns sicherlich noch einige Zeit gedulden müssen, bis Bucking Fastard in den Kinos anläuft. Sollte das Projekt zügig an Fahrt aufnehmen, wäre zumindest eine Festival-Premiere in der zweiten Jahreshälfte 2026 denkbar.