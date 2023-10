"Einer der großartigsten Filme, die ich je gesehen habe": Dune-Star hat den besten Action-Kracher des letzten Jahres 8 (!) Mal im Kino geschaut

Im neuen Interview hat Dune-Star Timothée Chalamet von einem Tom Cruise-Meisterwerk geschwärmt, das er im vergangenen Jahr bestimmt öfter als ihr im Kino geschaut hat.

Die verspätete Fortsetzung Top Gun: Maverick wurde 2022 zum überraschenden Mega-Erfolg. Der Tom Cruise-Blockbuster spielte an den weltweiten Kinokassen knapp 1,5 Milliarden Dollar ein. Die Fortsetzung bekommt auch immer wieder prominenten Zuspruch. Jetzt hat sich Dune-Star Timothée Chalamet mehr als euphorisch über Top Gun: Maverick geäußert.

Dune-Star hat Top Gun 2 achtmal im Kino geschaut und einen ganzen Saal gebucht

Im GQ-Magazin ist ein längeres Interview mit dem Schauspieler erschienen, in dem unter anderem steht, dass Chalamet den zweiten Top Gun-Film achtmal im Kino geschaut hat:

Top Gun hat mich letzten Sommer enorm inspiriert, als wir Dune gemacht haben. Einige aus der Crew waren etwas verärgert, aber ich fand ihn einfach einen der großartigsten Filme, die ich je gesehen habe.

Wie und wo kann man Top Gun: Maverick schauen?

Im GQ-Interview steht auch, dass der Star einenhat, um alle Crew- und Cast-Mitglieder von Dune in den Blockbuster einzuladen.

Das Top Gun-Sequel könnt ihr im Streaming-Abo von Paramount+ streamen. * Ansonsten gibt es den Tom Cruise-Kracher im WOW-Abo von Sky.

Die Handlung von Top Gun: Maverick spielt viele Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) ist inzwischen als Testpilot für die US Navy tätig. Allzu lange behält er diesen Job nicht, denn bei seinem neuesten Testflug wendet er sich direkt gegen die Befehle seines Vorgesetzten.

Daraufhin wird er von seinem Posten abkommandiert und landet wieder bei der Elite-Flugschule, wo er eine neue Generation an Pilot:innen ausbilden soll. Schnell sitzt Maverick wieder selbst im Cockpit und führt die Mission an, was zu weiteren Konflikten führt.

