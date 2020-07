Einer der größten Netflix-Hits kehrt zurück: Trailer zu The Kissing Booth 2

Mit The Kissing Booth ladete Netflix vor zwei Jahren einen großen Coming-of-Age-Hit. Jetzt kündigt sich Teil 2 der Geschichte rund um Joey Kings Elle mit einem ersten langen Trailer an.

Nicht nur bei Teenie-Serien hat Netflix in den vergangenen Jahren ein glückliches Händchen bewiesen, auch im Filmbereich werden die Wünsche, Träume und Sorgen von Jugendlichen regelmäßig zum Hit. Dieses Jahr durften wir uns etwa schon über Nur die halbe Geschichte freuen. Als Nächstes steht The Kissing Booth 2 auf dem Plan.

Die Fortsetzung schließt an einen der größten Netflix-Erfolge 2018 an. Hatte The Kissing Booth vor dem Start noch so gut wie niemand auf dem Schirm, generierte die Mischung aus Coming-of-Age und Romcom binnen kürzester Zeit so viel Aufmerksamkeit, wie es später vermutlich nur To All the Boys I've Loved Before gelungen ist.

Trailer zur Netflix-Fortsetzung The Kissing Booth 2

Der Trailer zu The Kissing Booth 2 gewährt uns nun einen ersten Einblick in den zweiten Teil der Geschichte rund um Elle Evans (Joey King), die einen romantischen Sommer mit ihrem Freund Noah Flynn (Jacob Elordi) erlebt. Als sich dieser jedoch auf den Weg nach Harvard macht, wird die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt.

Schaut den ersten Trailer zu The Kissing Booth 2:

The Kissing Booth 2 - Trailer (Deutsch) HD

Fortan müssen sie herausfinden, ob und wie eine Fernbeziehung funktionieren kann. Verkompliziert wird das alles durch Marco (Taylor Zakhar Perez), der plötzlich bei Elle in der Klasse auftaucht, ganz zu schweigen von Chloe (Maisie Richardson-Sellers), die Noah bei seinem Studium den Kopf verdreht. Dem großen Liebesdrama steht nichts mehr im Weg.

Wie schon der erste Teil basiert auch The Kissing Booth zwei auf einer Romanvorlage von Beth Reekles. Diese trägt den vollständigen Titel The Kissing Booth 2: Going the Distance. Vince Marcello kehrt derweil als Regisseur und Drehbuchautor zurück. Unterstützung erhielt er bei der Adaption von Jay Arnold.



The Kissing Booth 2 erscheint am 24. Juli 2020 auf Netflix.

Mehr Herzschmerz bei Netflix: Podcast zu Sex Education

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.



