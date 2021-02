Einer der größten Zombiefilme des letzten Jahres im blutigen Mediabook - nur 2000 Stück existieren

Nur 2000 Exemplare gibt es von dem aufwendigen Mediabook zum Zombiefilm Peninsula. Erfahrt hier, wo ihr es noch bestellen könnt, aber Achtung: Es ist schon fast ausverkauft.

Alle Welt wartet auf Zack Snyders Army of the Dead, da startet im deutschen Heimkino einer der größten Zombiefilme des vergangenen Jahres. Peninsula ist nicht nur ein aufwendiger koreanischer Blockbuster, sondern auch das Sequel des gefeierten Action-Horrorfilms Train to Busan.

Nur für kurze Zeit gibt es den rasanten Zombiefilm in einer extrem limitierten Mediabook-Edition. Nur 2000 Exemplare wurden hergestellt. Wer jetzt zugreift, kann sich eines der exklusiven Stücke für die Sammlung sichern. Es lohnt sich!

Extrem selten: Zombie-Horror Peninsula im exklusiven Mediabook - nur 2000 Exemplare!

Bei Amazon * ist die limitierte Sonder-Edition im Mediabook-Stil nur noch bei Marketplace-Anbietern erhältlich. Hier beginnt der Preis ab 35,31 EUR.



Bei MediaMarkt * wird das Sammlerstück zum Zeitpunkt des Artikels noch geführt. Hier kosten die verbliebenen Exemplare derzeit nur 24,99 EUR, das ist der beste Preis im Vergleich.

Damit schlägt MM nicht nur die Konkurrenz von Amazon, sondern auch Saturn *, die die Edition für 29,99 EUR anbieten.

© Splendid Peninsula in der Mediabook-Edition

Warum lohnt sich die Mediabook-Edition von Peninsula?

Durch die Beschränkung auf nur 2000 Exemplare handelt es sich um ein echtes Sammlerstück. Der Zombie-Actionfilm wird Uncut auf einer Edition mit 2 Blu-ray-Discs angeboten.

Flankiert wird das Untoten-Spektakel nicht nur von einem blutigen Cover im Comic-Style, sondern auch einem 24-seitigen Booklet. Als Bonusfilm gibt's den Mysterythriller Haunters obendrauf. Ihr erhaltet also zwei koreanische Genre-Reißer in einer Edition.

Ihr müsst Train to Busan vor Peninsula nicht gesehen haben

Der Zombie-Actionfilm Train to Busan ist einer der erfolgreichsten südkoreanischen Filme der letzten Jahre. Für das Sequel kehrte das Team des Originals zurück. Allerdings kann Peninsula auch für sich alleinstehend genossen werden. Es gibt neue Figuren und einen großen Zeitsprung.

Vier Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse in Südkorea übernimmt der ehemalige Marine-Offizier Jung-seok den Auftrag, einen Geldtransporter im Wert von 20 Millionen Dollar zu bergen. Natürlich in einem von Zombies nur so überlaufenem Gebiet.

Falls das Mediabook ausverkauft ist

Peninsula erscheint am 26. Februar 2021 in einer 4K Ultra HD-Blu-ray-Version sowie in der regulären Blu-ray-Fassung. Bei Amazon * könnt ihr diese Versionen vorbestellen. Hier müsst ihr allerdings auf das edle Mediabook und den Bonusfilm verzichten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.