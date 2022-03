Einer der schlechtesten Marvel-Filme: Jared Letos Morbius stürzt bei Kritik ab

Wie gut ist Morbius? Oder: Wie schlecht? Wir haben die Reviews und Kritiken zum neuen Marvelfilm mit Jared Leto zusammengefasst und eine Übersicht für euch erstellt.

Es fühlt sich fast wie eine selbsterfüllende Prophezeiung an: Morbius von Regisseur Daniel Espinosa ist nicht gut. Der Marvel-Film mit Jared Leto in der Hauptrolle folgt den beiden Venom-Filmen mit Tom Hardy ins Sony-Universum, das über zwei Ecken auch mit dem MCU und natürlich Spider-Man verbunden ist.

Mit einer bizarren Verspätung (Morbius war fertig gedreht, als die Dreharbeiten zu Spider-Man: No Way Home starteten) kommt der Film heute in die Kinos. Wir verraten euch in aller Kürze, was ihr erwarten könnt.

Schaut den Trailer zu Morbius

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es im Marvel-Film Morbius

Der Biochemiker Dr. Michael Morbius (Jared Leto) leidet an einer seltenen Blutkrankheit, die irgendwann tödlich für ihn enden wird, wenn er nichts unternimmt. In einem verzweifelten Experiment geht der Wissenschaftler ein großes Risiko ein und versucht sich zu heilen.

Was anfangs nach einem absoluten Erfolg aussieht, nimmt bald jedoch unheimliche Züge an. Denn Morbius entdeckt immer mehr "Nebenwirkungen" seiner Heilung, die von übermenschlicher Kraft bis zum einem tödlichen Verlangen reichen, Blut zu trinken. Er wird zum lebenden Vampir ... und muss sich fragen, ob die Lösung seines Problems nicht schlimmer ist als sein anfängliches Leiden.

Einer der schlechtesten Marvel-Film: Was mit Morbius nicht stimmt

Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes hält Morbius derzeit einen Zustimmungsschnitt von nur 20 Prozent. Damit ordnet er sich im unteren Drittel aller bisher erschienen Marvelfilme ein. Ein Beispiel: Selbst der missratene X-Men-Abschluss Dark Phoenix ist mit 22 Prozent besser bewertet. Der Schnitt kann sich natürlich mit weiteren Bewertungen noch verbessern.

Anders als alle Marvelfilme: Lest unser Morbius-Interview mit Jared Leto

David Rooney vom The Hollywood Reporter bemängelt die dünne Story, die "chaotische Ausbrüche und Action-Kämpfe verbindet". Die Verwandtschaft zu Venom ist Morbius anzusehen, aber "dieses neue Mitglied in Sonys Spider-Man-Universum sieht genau so aus [...] wie Venom, nur ohne den Humor."

Auch Brian Truitt von USA Today bemüht den naheliegenden Venom-Vergleich und einen weiteren, der ziemlich fies ist. "Die Venom-Filme wissen und tragen stolz vor sich her, was sie sind. Morbius hat diese Lehre nicht verinnerlicht und scheint zwischen den glanzlosen Filmen der frühen 2000er wie Elektra stecken zu bleiben." Vergleiche mit Elektra ziehen Kritiker:innen nur in den äußersten Fällen.

Es scheint sich den Kritiker:innen schlicht nicht zu erschließen, wieso Morbius existiert. Das verdeutlicht Kyle Anderson von Nerdist :

Morbius ist einfach nicht gut. Man kann es nicht anders ausdrücken. Er fühlt sich faul und unfertig an. Ich mochte die ersten beiden Venom-Filme nicht, aber wenigstens fühlten sie sich an, als hätte ein echter Mensch sie hergestellt. Morbius fühlt sich an, als würde er nur existieren wegen der Träume eines Columbia Pictures-Produzenten.

Insgesamt wird Morbius als leblos und uninspiriert wahrgenommen. Echte Verrisse lassen sich kaum finden, ein klassischer Unfall ist Morbius nicht. Er schafft es aber nicht, dass Zuschauende, eine Bindung zu ihm aufnehmen. Und das ist für jeden Film ein Problem.

