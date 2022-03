Jared Leto im Interview: Morbius ist kein Joker und trotzdem anders als bisherige Marvel-Filme

Für Fans von Superheld:innen-Filmen ist Jared Leto seit Jahren untrennbar mit seiner umstrittenen Interpretation des Jokers verbunden. Mit Morbius feiert er jetzt sein düsteres Marvel-Debüt.

Es gib diesen Running Gag, dass Jared Leto eigentlich ein Vampir ist. Der Oscar-Preisträger ist mittlerweile 50 Jahre alt, sieht aber aus wie 35. Nicht nur mit ordentlich Make-up und perfekter Beleuchtung in Filmen, sondern auch beim Pressetag zu Morbius, für den er nach Berlin gekommen ist. Eigentlich sollte der Film schon 2020 erscheinen, wurde aber durch die Corona-Pandemie immer wieder verschoben.

Jared Leto spielt den genialen Wissenschaftler Michael Morbius, der sich durch ein schief gelaufenes Experiment in eine Art Vampir verwandelt. Dadurch besitzt er nicht nur übermenschliche Fähigkeiten. Ihn überkommt auch in regelmäßigen Abständen der kaum zu kontrollierende Drang, menschliches Blut zu trinken. Die perfekte Geschichte für Jared Leto – und das aus gleich mehreren Gründen.

Vor Morbius: Jared Leto ist mit Vampirgeschichten aufgewachsen

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

"Einer der ersten Filme, die ich jemals gesehen habe, war der originale Dracula in Schwarz-Weiß", sagt Leto. "Ich habe ihn mit einer Großmutter geguckt und war total fasziniert. Irgendwas daran hat mich total gepackt." Die Vampirromane von Anne Rice hat Jared Leto laut eigener Aussage ebenfalls verschlungen. Die Autorin ist unter anderem für die Buchvorlage von Interview mit einem Vampir verantwortlich.

In den vergangenen Jahren hat sich das popkuturelle Image der Blutsauger gewandelt. Weniger Tragik und moralische Zwiespalte, mehr Sex und die Art von Coolness, die nur jemand haben kann, der unsterblich ist. Morbius wirkt insofern wie eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Vampir-Mythos. Oder wie der Hollywood-Star es selbst formuliert: "der klassische Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, bei dem du gegen deine Urimpulse ankämpfen musst."

Dann lächelt er dieses typische Jared Leto-Lächeln, das immer ein bisschen wirkt, als würde er sich an einem anderen Ort befinden, als die Menschen um ihn herum. "Ich habe ein paar sehr besondere Dinge getan, um mich vorzubereiten."

Jared Letos Marvel-Vorbereitung sah ganz anders aus als beim Joker

Der Schauspieler ist bekannt für seinen extremen Method Acting-Ansatz. In Vorbereitung auf seine Rolle als Joker in Suicide Squad schickte er seinen Kolleg:innen benutzte Kondome und tote Tiere. Hat Jared Leto für Morbius menschliches Blut getrunken oder tagelang in einer Höhle mit echten Fledermäusen gelebt? Hat er versucht seine Co-Stars zu beißen? In Vorbereitung auf eine Vampir-Rolle scheint alles möglich.

"Ich habe mich tief in die Vorlage eingearbeitet und alles über die Umstände herausgefunden, was ich konnte", sagt Leto. "Am meisten habe ich mich von den Comics inspirieren lassen." Das klingt überraschend ... unbesonders.

Von seiner Erfahrung als volltätowierter Batman-Bösewicht wollte Leto sowieso nichts in seine nächste Comic-Adaption übertragen. "Ich bin da komplett neu rangegangen", sagt er. "Ich finde es [bei Charakteren] interessanter, nach Unterschieden zu suchen als nach Übereinstimmungen."

Morbius ist mehr Requiem for a Dream als Suicide Squad

Morbius - International Trailer (English) HD

Vielleicht fühlt sich der Schauspieler seiner Marvel-Figur auch einfach näher als seinem überzogenen DC-Bösewicht. Auf den ersten Blick scheinen Michael Morbius, der intelligente, feinsinnige Doktor mit dem alterslosen Gothic-Jesus-Look, und Jared Leto, der intelligente, feinsinnige Schauspieler mit dem alterslosen Gothic-Jesus-Look, nämlich einiges gemeinsam zu haben.

Tatsächlich wirkt Morbius stellenweise mehr wie ein Film über Sucht als wie die Origin-Story eines neuen MCU-Antihelden. In einem der besten Filme seiner Karriere, Requiem for a Dream aus dem Jahr 2000, spielte Jared Leto einen Heroinabhängigen. Man braucht nicht viel Fantasie, um Parallelen zu Michael Morbius zu finden, der sich mit fahler Haut und schwarzen Schatten um die Augen zu Blut-Entzugserscheinungen windet.

"Ich finde es interessant, einen etwas anderen, düsteren Weg einzuschlagen als die typischen Marvel-Filme", sagt Leto. "Wir spielen hier mit Horror-Elementen und es ist ein bisschen gruseliger."

Von Spider-Man bis Anti-Avengers: Die Zukunft von Morbius im MCU könnte spektakulär werden

Am Ende bleibt Morbius aber ein Marvel-Film, der sich wie alle anderen in das große Ganze des MCU einfügen muss. "Wie ein Puzzlestück", sagt Jared Leto. Wegen der Verschiebungen mussten einige Szenen angepasst werden, damit Morbius auch nach Spider-Man: No Way Home funktioniert – und nicht zuvor, wie ursprünglich geplant. Und zumindest in der Vorlage kreuzen sich die Wege zwischen dem blutabhängigen Wissenschaftler und Peter Parker gleich mehrfach.

In den Comics tauchte Morbius zum ersten Mal in Verbindung mit The Amazing Spider-Man auf. Dem Teil des Spidey-Franchises, das als Filmreihe mit Andrew Garfield möglicherweise wiederbelebt wird. Generell hat Morbius als Charakter sehr viel Potenzial. In den Midnight Sons-Comics verbündet er sich mit anderen Antiheld:innen. Eine Chance für Sony, auf Basis ihrer verbliebenen Marvel-Lizenzen einen düsteren Avengers-Ersatz aufzubauen?

Über die Zukunft seines Charakters im MCU will Jared Leto noch nichts Genaueres sagen. Vielleicht kann er es auch noch gar nicht. Aber: "Mir würde es wahnsinnig Spaß machen, mit dem Charakter weiterzumachen. Wenn die Leute Morbius mögen, gibt es ein paar Optionen, die wir uns angucken können."

Morbius läuft ab dem 31. März 2022 in deutschen Kinos.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



