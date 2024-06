Einer der versautesten Filme geht als Serie bei Amazon weiter – nachdem er vor 8 Jahren Kinder verstörte

Vor acht Jahren sorgte Sausage Party im Kino für Animationsspaß der heftigsten Art. Bei Amazon Prime kommt bald eine Sequel-Serie, zu der ihr euch jetzt erste Bilder anschauen könnt.

Selten waren Animationsfilme so versaut und brutal wie Sausage Party. Der witzige Streifen von 2016, hinter dem unter anderem Klamaukgarant Seth Rogen als Drehbuchautor steckte, sorgte aber nicht nur bei der Zielgruppe für Lacher. In den USA lief der Trailer zu Sausage Party damals versehentlich vor einer Findet Dorie-Vorstellung. Die Aufregung war groß und das Kino entschuldigte sich öffentlich dafür.

Acht Jahre später steht eine Sequel-Serie zu Sausage Party in den Startlöchern, die bald zu Amazon Prime kommt. Bis dahin gibt's jetzt schon mal erste Bilder zu Sausage Party: Foodtopia zu sehen.

Sausage Party meldet sich mit ersten Bildern aus Amazon-Serie zurück

In der Serien-Fortsetzung wollen Frank, Brenda, Barry und Sammy ihr eigenes Lebensmittelgesellschaft aufbauen. Im Original kehren Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz und Edward Norton in ihren Sprechrollen aus dem Film zurück.

Hier seht ihr erste Bilder aus Sausage Party: Foodtopia:

Wann startet die Sausage Party-Serie bei Amazon Prime?

Alle acht Folgen von Sausage Party: Foodtopia kommen am 11. Juli 2024 ins Streaming-Abo von Prime. Der Film von 2016 streamt derzeit nirgends in der Flat. Ihr könnt ihn zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.

