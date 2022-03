Einer von Batmans schlimmsten Feinden: Supernatural-Liebling kehrt als DC-Bösewicht zurück

Supernatural-Star Misha Collins soll in einer DC-Serie einen ikonischen Batman-Bösewicht verkörpern. Das Casting verriet er mit einem Insider-Witz.

Ein Supernatural-Star tritt in die Fußstapfen von Aaron Eckart und Tommy Lee Jones: Misha Collins (Castiel) wird in der DC-Serie Gotham Knights in die Rolle des Batman-Widersachers Two Face schlüpfen und damit einen verstörenden DC-Fiesling verkörpern.

Bald Batman-Schurke: Supernatural-Engel kündigt DC-Rolle mit witzigem Insider an

Das verriet der Star auf Twitter mit einem augenzwinkernden Kommentar für Fans: "Hab schon gefragt, ob ich einen beigen Trenchcoat tragen darf", spaßte er. "Weiß nicht, ob ich mich ohne vor der Kamera wohlfühle." Als Engel Castiel war er schließlich immer in diesem Outfit unterwegs.

Schaut euch hier die besten Castiel-Szenen aus Supernatural an

Supernatural - Best Of Castiel (Deutsch) HD

Gotham Knights wird eine ungewöhnliche DC-Geschichte erzählen: Nach dem Tod Bruce Waynes schließt dessen Adoptivsohn eine ungewöhnliche Allianz mit den Kindern von Batmans Feind:innen. Als Gotham Knights versuchen sie, ihre Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Wann können Fantasy-Fans Misha Collins in seiner DC-Rolle sehen?

Wann die Serie nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Tatsächlich muss sie zunächst einen Testlauf bestehen, bestellt wurde bisher nur die Pilotfolge. Sollte die erfolgreich sein, könnte eine erste Staffel im Laufe des nächsten Jahres hierzulande anlaufen.

Was haltet ihr von Misha Collins neuer Rolle?